Tre giorni in ufficio e due a casa: il nuovo modello di lavoro di Google

21 October 2021 – 13:30

Nel corso di un’intervista con Matt Murray, direttore editoriale del The Wall Street Journal, Sundar Pichai, amministratore delegato dell’azienda di Menlo Park, ha ventilato l’ipotesi di una nuova settimana lavorativa: tre giorni in presenza e due giorni da remoto. Una proposta che andrebbe incontro ai lavoratori, per permettere loro di raggiungere un equilibrio tra il tempo vissuto in ufficio e quello trascorso con la propria famiglia.

Fonte: Fanpage Tech