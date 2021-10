Raspberry Pi, aumentano i prezzi (crisi dei chip)

21 Ottobre 2021 – 19:45

Aumento di prezzo annunciato per le schede Raspberry Pi: la ragione del rincaro è da ricercare nella scarsa disponibilità delle componenti hardware.

