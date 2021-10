Open Fiber: fibra ottica per rilevare i terremoti

21 Ottobre 2021 – 19:45

Lungo una tratta in fibra ottica di Open Fiber (tra Ascoli Piceno e Teramo) sono presenti sensori laser interferometrici che rilevano i terremoti.

