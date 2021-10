Nuovo DTT: cambia la codifica, peggiora la qualità

21 Ottobre 2021 – 13:46

In seguito al passaggio da MPEG-2 a MPEG-4 per 15 canali Mediaset e Rai, il bitrate del flusso video è diminuito, peggiorando la qualità.

The post Nuovo DTT: cambia la codifica, peggiora la qualità appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico