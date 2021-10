Minis Forum GK41: il Mini PC pronto per il passaggio a Windows 11

21 October 2021 – 18:49

Il Minis Forum Gk41 rappresenta uno dei modelli più venduti su Amazon per il rapporto qualità/prezzo, pronto per l’aggiornamento a Windows 11.

