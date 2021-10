Google svela Pixel 6 e 6 Pro: in Italia nel 2022

21 Ottobre 2021 – 21:40

(Foto: Google)In occasione dell’evento del 19 ottobre, Google ha svelato la nuova coppia di top di gamma Pixel 6 e Pixel 6 Pro dei quali si conosceva ormai praticamente tutto. Mancava però il prezzo, che sarà più abbordabile di quanto si pensasse. L’altra grande novità, per noi italiani, è che entrambi arriveranno, seppur nel 2022.

Pixel 6 e Pixel 6 Pro saranno i primi smartphone con a bordo il chip proprietario di Google, chiamato Tensor, che è stato messo a punto per ottimizzare le prestazioni e in particolar modo il machine learning per una marcia in più con funzioni peculiari dei Pixel come la traduzione in tempo reale. Le prestazioni accelerano dell’80% rispetto ai precedenti Pixel, aumenta la sicurezza grazie al chip Titan M2 e anche la resa fotografica e in video. A bordo, c’è naturalmente il nuovo Android 12. Il design è l’altra grande novità – ormai ben nota – con un fronte pulito e un retro caratterizzato da una scocca bicolore spezzata dalla barra orizzontale che ospita le fotocamere.

Passando alla scheda tecnica, i display sono da 6,4 e 6,7 pollici con pannelli ltpo, aggiornamento a 120 Hz e risoluzione fhd+ e qhd+ e sono protetti da Gorilla Glass Victus. Pixel 6 ha due fotocamere con la principale da 50 megapixel grandangolare e una 12 megapixel ultragrandangolare; 6 Pro aggiunge un tele con zoom ottico 4x da 48 megapixel. Ampio spazio alle funzioni fotografiche, come quelle che correggono il focus sui volti e il ritocco rapido di elementi indesiderati. La selfie camera è da 8 megapixel su Pixel 6 e 11 megapixel su Pixel 6 Pro, mentre le batterie sono rispettivamente da 4600 e 5000 mAh.

(Foto: Google)Pixel 6 ha un prezzo di 649 euro, mentre Pixel 6 Pro sale a 899 euro per la versione da 128 gb e 999 euro per quella da 256 gb e in Europa si possono acquistare in Irlanda, Francia, Germania, peraltro ricevendo in omaggio un paio di cuffie Bose Noise Cancelling 700 dal valore di 399 euro. Come prevedibile, l’Italia non rientra nei paesi in cui il duo debutterà da subito, ma non sarà esclusa: da noi Pixel 6 e 6 Pro arriveranno nella prima parte del 2022.

