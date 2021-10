FlixBus ha acquistato la più importante società di autobus degli Stati Uniti

21 Ottobre 2021 – 18:01

(Photo: Thomas Trutschel/Getty Images)FlixMobility, la società madre della compagnia di autobus low-cost FlixBus, ha acquistato Greyhound Lines, la più importante società di autobus a lunga percorrenza degli Stati Uniti. Il costo dell’acquisizione è stato di soli 148 milioni di euro: negli ultimi anni Greyhound ha accumulato grosse perdite, sia a causa della pandemia sia per la concorrenza delle società low cost come FlixBus. Parte del denaro sarà usata per pagare le passività e i contratti di locazione di Greyhound.

Greyhound Lines è una storica società di trasporti statunitense, fondata nel 1914 in Minnesota e con sede dal 1987 a Dallas, in Texas. Le sue linee connettono 2.400 destinazioni in tutto il Nord America e trasportano quasi 16 milioni di passeggeri all’anno. Negli Stati Uniti il trasporto su gomma è molto più diffuso e importante di quello ferroviario. Prima di essere messa in vendita, nel 2007 Greyhound era stata acquistata dal gruppo britannico FirstGroup per circa 3 miliardi di euro. FirstGroup ha però deciso di abbandonare tutti i suoi servizi internazionali, per focalizzarsi sul mercato britannico, nella speranza di rientrare delle perdite accumulate in questi anni e rilanciare le sue finanze. Già lo scorso aprile, infatti, aveva ceduto il suo servizio di scuolabus, attivo sempre negli Stati Uniti, per 3,8 miliardi di dollari. Con la vendita di Greyhound, FirstGroup ha chiuso definitivamente tutte le sue operazioni internazionali. L’accordo con FlixMobility aiuterà la società britannica a tagliare il suo debito, pari a circa 11 milioni di euro, fino a quasi 2 milioni di euro.

FlixBus invece è stata fondata nel 2012 a Monaco di Baviera, in Germania, e comprende più di 400mila collegamenti giornalieri per un totale di circa 2.500 destinazioni in 36 paesi, compresi gli Stati Uniti. In pochi anni è diventata uno dei servizi di autobus a lunga percorrenza più popolari in Germania e in Europa e dal 2018 si è espansa anche ai servizi ferroviari con FlixTrain. Negli Stati Uniti Flixbus serve principalmente destinazioni nelle regioni sud occidentali, tra cui Los Angeles, Las Vegas e Phoenix, con l’acquisizione di Greyhound la sua rete si allargherà a tutto il paese, segnando “una tappa fondamentale nella strategia di espansione globale di FlixMobility”, ha fatto sapere la compagnia in un comunicato.

