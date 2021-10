Apple Mac Mini M1: incredibile calo di prezzo (MINIMO STORICO)

21 October 2021 – 16:43

Va in offerta il Mac Mini M1, il piccolo desktop di Apple raggiunge il minimo storico con uno sconto di oltre 112 euro su Amazon .

The post Apple Mac Mini M1: incredibile calo di prezzo (MINIMO STORICO) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico