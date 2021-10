Su Instagram le storie potranno durare fino a 60 secondi

20 October 2021 – 7:53

Instagram starebbe per introdurre una novità che consentirà di caricare storie dalla durata massima di 60 secondi senza essere spezzate in più segmenti. Attualmente, invece, quando si caricano video più lunghi di 15 secondi la piattaforma suddivide il filmato in più contenuti dalla durata massima, appunto, di 15 secondi.

Fonte: Fanpage Tech