Per Halloween Fortnite si prepara a un evento ricco di grandi ritorni (tra cui Ariana Grande)

20 October 2021 – 13:55

Custodi come nuovi nemici da affrontare, Scatto dell’Orda e Ariana Grande vestita da cosmonauta: queste sono solo alcune delle novità in arrivo con L’ira della Regina dei Cubi, l’evento che avrà luogo dentro Fortnite in occasione di Halloween. Appuntamento dal 19 ottobre al 2 novembre per il pubblico italiano.

Fonte: Fanpage Tech