L’ecommerce arriva in cuffia: Shopify sbarca su Spotify

20 Ottobre 2021 – 18:00

Spotify ha annunciato la nuova partnership con Shopify, la più grande piattaforma di ecommerce canadese, per consentire agli artisti di mettere in vetrina il proprio merchandising direttamente su Sporify. Collegando l’account ‘Spotify for artist‘ allo store online su Shopify, cantanti, musicisti o podcaster possono sincronizzare i cataloghi e mettere in evidenza i propri prodotti direttamente sui profili Spotify.

Il canale Shopify è disponibile per tutti gli artisti in tutti i paesi dove è presente Spotify, tra cui l’Italia, e al momento permette loro di raggiungere gli ascoltatori e le ascoltatrici in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda. La partnership darà accesso a una piattaforma di commercio all-in-one, per gestire i propri marchi attraverso un nuovo punto di contatto, Spotify appunto, oltre ai canali social e i marketplace. Nel concreto, la nuova partnership segnerà l’ingresso dello shopping online anche su Spotify, dando agli artisti la possibilità di vendere direttamente sulla popolare piattaforma di streaming musicale.

“Migliaia di artisti nel mondo utilizzano Shopify per vendere il proprio merchandising. Da oggi, grazie al lancio del canale Spotify, li stiamo avvicinando ancora di più ai loro fan”, ha dichiarato Paolo Picazio, responsabile dello sviluppo in Italia di Shopify: “Vogliamo fornire agli artisti quante più risorse possibili per trasformare gli ascoltatori in fan, i fan in superfan e, in definitiva, aiutarli a guadagnare di più” ha aggiunto Camille Hearst, a capo di Spotify for Artist “L’integrazione del potente backend di Shopify per potenziare il commercio rappresenta un significativo passo avanti nei nostri sforzi per aiutare gli artisti a massimizzare ulteriori flussi di entrate e dare loro maggior potere sulle proprie carriere”.

Shopify è un’azienda leader nel commercio globale, che offre strumenti per avviare, gestire e far crescere un’attività imprenditoriale di qualsiasi dimensione. Dallo scorso aprile ha stretto una collaborazione con Pinterest, attivando una vetrina di social commerce in grado di raggiungere circa 450 milioni di possibili clienti. Mentre in Italia la piattaforma canadese ha già aperto una partnership con Satispay, la startup italiana specializzata nei pagamenti digitali e nel trasferimento di denaro.

The post L’ecommerce arriva in cuffia: Shopify sbarca su Spotify appeared first on Wired.

Fonte: Wired