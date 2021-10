La riproduzione in laboratorio può salvare le barriere coralline. Ma a che prezzo?

20 Ottobre 2021 – 9:01

Photo by Hiroko Yoshii on UnsplashCrawford Drury, ecologo dei coralli e sperimentatore principale del Coral Resilience Lab presso l’Hawaiʻi Institute of Marine Biology, sta lavorando per far riprodurre selettivamente i coralli. Questo implica la selezione di coralli selvatici in possesso di tratti genetici desiderabili (come la capacità di sopravvivere alle alte temperature oceaniche) che possono essere incrociati per produrre prole con maggiori possibilità di resistere agli effetti del cambiamento climatico sul loro habitat.

Negli ultimi decenni, più della metà delle barriere coralline del mondo sono morte. Inoltre, una valutazione climatica delle Nazioni Unite prevede che le barriere coralline subiranno una drastica riduzione compresa tra il 70% e il 90% entro la fine del secolo (anche nel caso in cui il riscaldamento globale rientrasse nell’obiettivo di 1,5 °C stabilito dall’accordo di Parigi del 2016). Gli eventi di sbiancamento di massa (una reazione di stress nei coralli che li indebolisce e, a volte, li uccide) sono sempre più frequenti. L’acidificazione dell’oceano, l’inquinamento, le tempeste, le malattie e la pesca eccessiva stanno mettendo a dura prova questi ecosistemi.

Nonostante coprano meno dell’1% degli oceani del mondo, le barriere coralline (soprannominate le foreste pluviali del mare) ospitano quasi un quarto delle specie marine. Milioni di persone dipendono da loro per il proprio reddito (si pensi al campo del turismo e della pesca), come fonte di cibo nonché risorsa per nuove medicine e per la protezione contro l’erosione delle coste. Inoltre, hanno un importante valore culturale per le popolazioni indigene.

Il laboratorio di Drury porta avanti il lavoro della sua fondatrice, Ruth Gates, morta nel 2018. Circa sette anni fa, la Gates collaborò con Madeleine Van Oppen, una genetista dei coralli, presso l’Australian Institute of Marine Science (AIMS) e, insieme, sono state le pioniere di un concetto noto come evoluzione assistita (in un momento in cui questo era ancora ampiamente considerato un concetto marginale). “La maggior parte del nostro lavoro ruota intorno al tentativo di comprendere e sfruttare i processi naturali che stanno già accadendo. Vogliamo far leva su alcuni dei meccanismi reali già presenti in natura per affrontare il cambiamento climatico“, afferma Drury. Il suo team raccoglie uova e sperma da colonie di coralli resistenti al calore, li mette in piccole provette e li feconda con altre specie di corallo: in questo modo, vengono prodotte larve di corallo con questi tratti. La speranza è quella di poter usare questi coralli per ripristinare le barriere coralline che sono state danneggiate.

Il gruppo di lavoro della Van Oppen, nel frattempo, si sta concentrando sull’allevamento di alghe più resistenti al calore che potrebbero essere introdotte insieme ai coralli. In uno studio del 2020, il suo team ha dimostrato che i coralli creati in questo modo hanno una probabilità fino a 26 volte più alta di sopravvivere al calore estremo rispetto agli altri. Il suo laboratorio sta anche esplorando l’uso di probiotici sulle barriere coralline per aiutarle a sopportare l’aumento delle temperature. “Sono fiduciosa e convinta che riusciremo a produrre degli strumenti e delle conoscenze che ci aiutino ad evitare il disastro imminente“, afferma la genetista.

Ma non tutti sono così sicuri che funzionerà. Una delle critiche mosse a questa modalità di lavoro è che non sappiamo quali conseguenze potrebbe avere la genetica selettiva dei coralli sulla diversità delle specie. Un’altra è la sua scalabilità. Ma, secondo Drury, queste preoccupazioni stanno correndo un po’ troppo: il problema è così grave che se non agiamo subito, le barriere coralline moriranno. “Il cambiamento climatico è come un treno merci che sfreccia a tutta velocità. Se poi ci aggiungiamo tutti questi fattori di stress, alla fine potremmo ritrovarci in ogni caso a non avere molto da gestire o con cui lavorare“.

Sia Drury che la Van Oppen sottolineano che l’evoluzione assistita è solo una soluzione provvisoria per guadagnare tempo a favore delle barriere coralline. Per salvarle veramente, va affrontata la causa principale, ovvero il cambiamento climatico. “È come un cerotto“, sostiene la Van Oppen. “Si spera di poter tenere a bada i sintomi per un po’ di tempo. Ma poi, se non si rimuove effettivamente la causa, questa soluzione non sarà più sufficiente a lungo termine“.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su WIRED UK

