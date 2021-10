Il re del Wi-Fi 6 al prezzo più basso di sempre: router Asus RT-AX92U

20 October 2021 – 18:52

L’Asus RT-AX92U è il router perfetto per i videogiochi e l’uso professionale: prestazioni fino a 6100Mbps grazie ad un sistema a 3 bande.

The post Il re del Wi-Fi 6 al prezzo più basso di sempre: router Asus RT-AX92U appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico