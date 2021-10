Il notebook Msi con il design firmato da Hiroshi Fujiwara

20 October 2021 – 17:21

(Foto: Msi)Il designer, musicista e produttore discografico giapponese Hiroshi Fujiwara ha collaborato con la firma taiwanese Msi per la realizzazione di uno speciale notebook in edizione limitata chiamato Creator Z16 Hiroshi Fujiwara, che si può considerare come un ideale punto d’incontro tra il segmento del gaming e quello dello streetwear grazie a una linea accattivante e a un’ottima lista di specifiche hardware con piattaforma Intel i9 di 11esima generazione e gpu Nvidia GeForce Rtx.

Il punto di partenza è infatti quello di abbinare prestazioni e stile così da passare dal gioco in multiplayer ad alta definizione e fluidità all’editing video o alla produzione musicale tramite un dispositivo dal design ricercato e distintivo. In questi anni Hiroshi Fujiwara ha conquistato la scena come uno degli art director più influenti dello streetwear a livello planetario, tanto da diventare anche membro dell’all-star trio di sviluppo design Htm per Nike oltre a collaborare con Maserati, Louis Vuitton o Bulgari.

(Foto: Msi)La scocca esterna di Creator Z16 Hiroshi Fujiwara presenta linee sottili e un pattern a fulmini, l’hardware include un display da 16 pollici a risoluzione qhd+ di tipo MiniLed con supporto hdr 1000 a 165 Hz e chip Intel HM570, in combinazione con la scheda grafica Nvidia GeForce RTX con un Boost Clock fino a 1357MHz, ram da 16 gb e ssd da 1tb. A bordo c’è anche uno dual speaker.

(Foto: Msi)Saranno prodotti soltanto 3000 esemplari di Creator Z16 Hiroshi Fujiwara, che si potranno acquistare anche in Italia. In confezione ci saranno anche un mouse, un mousepad ed una custodia porta-computer sempre in edizione speciale.

