Così il blackout di WhatsApp ha bloccato per ore l’economia in Brasile

20 Ottobre 2021 – 17:25

Il blackout che ha messo fuori gioco le tre piattaforme social del gruppo Facebook ha avuto effetti più gravi in alcune aree del pianeta: nel Paese sudamericano un intero settore dell’economia si basa su WhatsApp per attività commerciali e transazioni, e per ore è rimasto parzialmente bloccato dai disservizi.Continua a leggere



Il blackout che ha messo fuori gioco le tre piattaforme social del gruppo

Continua a leggere Il blackout che ha messo fuori gioco le tre piattaforme social del gruppo Facebook ha avuto effetti più gravi in alcune aree del pianeta: nel Paese sudamericano un intero settore dell’economia si basa su WhatsApp per attività commerciali e transazioni, e per ore è rimasto parzialmente bloccato dai disservizi.

Fonte: Fanpage Tech