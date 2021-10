American Horror Story: Red Tide, tra alti e bassi come le onde della marea

Torna American Horror Story, l’antologia dell’orrore firmata da Brad Falchuk e Ryan Murphy tanto morbosa quanto glamour che da un decennio affascina anche i meno appassionati a questo genere. American Horror Story: Double Feature, la decima stagione da oggi, 20 ottobre, su Star all’interno di Disney+, si suddivide in due parti; la prima, Red Tide, è ambientata ai giorni nostri nella cittadina di Providence dove la famigliola dei Gardner – Harry (Finn Wittrock), Doris (Lily Rabe) e la piccola Alma – si stanno dirigendo, abbandonando temporaneamente New York. Quella di Harry è una famiglia di artisti: lui è uno sceneggiatore televisivo, Doris un’arredatrice di interni, Alma suona il violino, e insieme sono a caccia di successo e del riconoscimento dei rispettivi talenti.

Sperano di trovarli nella spoglia e noiosa cittadina costiera di Providence nel Massachusetts, desolato paesello noto per la percentuale abnorme di tossicodipendenti. Qui Harry cercherà di riscrivere i copioni della sua nuova serie – l’ultima occasione che Hollywood concede a un mediocre autore di serie tv di fare il salto verso le prestigiose produzioni dei canali pay –, Doris di farsi un nome sui social arredando la villa che li ospita e Alma di perfezionare la sua esecuzione di Paganini. Incredibilmente, molti altri hanno trovato l’ispirazione proprio in questa anonima cittadina. Tra questi, l’acclamata autrice di romanzi rosa Belle Noir e l’autore teatrale Austin Summers. Il merito è di una miracolosa pillola di colore nero che risveglia il talento sopito.

Red Tide è una delle stagioni più controverse di American Horror Story: per alcuni versi è stellare, per altri è pigra e soffocata dall’autocompiacimento. Strepitose sono le performance degli affezionati di Murphy come Frances Conroy nei panni di un’attempata e scialba scribacchina risorta dalle proprie ceneri in magnifica dark lady dalle vibe joancrawfordiane, e di Evan Peters in quelli di una pessima drag queen e uno splendido, arrogante dandy che somiglia man mano sempre di più al Johnny Depp di Dark Shadows. I loro duetti al karaoke e i dialoghi in cui sfoggiano l’infinito repertorio di aneddoti cinematografici valgono la visione della stagione da soli. L’aura decadente e nostalgica da Hollywood sul viale del tramonto, la parte più accattivante di Red Tide, ammanta molte delle scene dedicate alle riflessioni sul talento, sulla popolarità e sui limiti del lecito che un artista è disposto a violare, ovvero l’argomento su cui si poggia tutto l’impianto di questa mezza stagione.

Una pillola misteriosa che ravviva le sinapsi del genio latente dei talentuosi e fa regredire gli altri (una sorta di Terapia E alla Philip K Dick) riducendoli in esangui e infagottati vampiri alla Murnau, è il pretesto per le elucubrazioni filosofiche di Murphy. Il risultato è una disamina tendenziosa tra satira e deriva autoreferenziale (si vedano le perfide e compiaciute battute sui procedurali da network) nella quale Murphy si impantana inesorabilmente. Le battute sul genio matto di Quentin Tarantino e Joaquin Phoenix, sui contratti favolosi di Netflix e Hulu, sugli Youtuber e gli influencer di Instagram, celebrità del nuovo Millennio, sono sempre in bilico tra il gustoso e il fastidioso.

Analogamente, abbondano i cliché (la bimba sociopatica che suona lo strumento del demonio) e gli espedienti raccapriccianti (l’incipit con gli animali morti – possiamo tollerarlo in un capolavoro come Midnight Mass, non in Red Tide), “messi lì” per ricordarci che Murphy è perverso e morboso. L’esclusivo club di artisti eletti al quale Harry viene invitato, immerso in un’atmosfera retrò sontuosa e crepuscolare, è il luogo dei filosofeggiamenti sulla superiorità dei talentuosi rispetto ai comuni mortali; questi frangenti rilassati e immobili sono immediatamente seguiti dalle concitate e sanguinarie escursioni di questi vampiri assetati di energia creativa, momenti splatter efferati e appaganti che attingono all’iconografia da horror di serie B della Hammer.

Red Tide è costellato di queste delizie, tra le quali includiamo anche la presenza di Macaulay Culkin nei panni di Mickey. Culkin fa coppia con il personaggio della svitata senzatetto scansata da tutti Karen (Sarah Paulson). C’è una scena che vede questi due perdenti reietti della società, queste due anime perdute accomunate dalla solitudine, dalla povertà e dai sogni infranti, unirsi nel rispettivo dolore e consolarsi a vicenda in un disperato abbraccio. È la scena migliore di Red Tide, il momento in cui si dibatte la nobiltà di chi rinuncia al successo in nome di un senso morale – condannandosi a un’esistenza anonima e infelice – rispetto all’ingordigia di chi, per ottenerlo, è disposto a tutto. Dopo, Red Tide sprofonda, come se Murphy stesso fosse rimasto a secco di pillole brune e avesse perso l’ispirazione, finendo per condannare i suoi personaggi a un finale da soap pomeridiana noioso e stupido.



