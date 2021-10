5 accessori irrinunciabili per iPhone 13

20 Ottobre 2021 – 15:00

Abbiamo scelto cinque tra i migliori accessori per la nuova famiglia iPhone 13 pescando tra le proposte che si dedicano alla multimedialità oppure alla produttività, ma anche a offrire una ricarica più confortevole nell’uso di tutti i giorni.

Attacco GripTight per MagSafe

(Foto: Joby)Da Joby ecco l’attacco GripTight per MagSafe che può essere montato con qualsiasi treppiede – incluso GorillaPod – per riprese stabili o per le foto e, in generale, per piazzare lo smartphone in sicurezza su vari appoggi. Si dedica ai creatori di contenuti e include una clamp per aggancio/sgancio rapido oltre al sistema per ruotare di 360 gradi. Costa 39,95 euro.

Accessori fotografici di Moments

(Foto: Moments)La scelta di accessori per la produzione video e per scattare foto allestita da Moments sfrutta l’aggancio MagSafe per più stabilità e per l’eventuale alimentazione, dai treppiedi alla slitta cold-shoe per applicare anche microfoni, flash o lampade. Si parte da prezzi di circa 35 euro dal sito ufficiale.

Grovemade Wood MagSafe Stand

(Foto: Grovemade)Grovemade Wood MagSafe Stand è un elegante stand in legno di qualità per caricare la batteria, ma anche per visualizzare contenuti in modalità ritratto o panoramica per esempio per seguire film o serie tv, oppure per videochiamate. Il prezzo è di 120 dollari (circa 100 euro) con spedizione internazionale dal sito ufficiale.

Cavo intrecciato in nylon by Esr

(Foto: Esr)Non sarà un oggetto di design o particolarmente appariscente, ma il cavo Esr da 3 metri e, soprattutto, con struttura in nylon intrecciato offre la giusta soluzione per chi vuole la comodità di una lunghezza generosa, della certificazione Mfi e del supporto della ricarica veloce. Le due estremità sono naturalmente lightning e usb type-c. Costa 17,99 euro e si trova su Amazon.

Caricatore Anker Nano da 20 watt

(Foto: Anker)Dall’ampio catalogo di Anker si può puntare sul caricatore compatto modello Nano con supporto alla ricarica a 20 watt con tecnologia PowerIQ 3.0 e capacità di raggiungere i 53% in mezzora. Si trova a 19,99 euro.

A proposito di accessori per iPhone 13, ecco le custodie più particolari e quelle più protettive di tipo full body.



