10 luoghi dove godersi un foliage pazzesco in Italia

20 October 2021 – 14:13

Vermont? New England? Macché, per godersi lo spettacolo del foliage non serve un volo transoceanico. Sono moltissime le destinazioni da Nord a Sud dello Stivale dove appagare i sensi con una passeggiata immersi nei colori dell’autunno.

Il termine, di origine inglese – ebbene sì, nonostante le apparenze il francese in questo caso c’entra ben poco , lì lo chiamano feuillage -definisce il vivace fenomeno naturale per il quale nei mesi autunnali gli alberi a foglie caduche si tingono di giallo, arancione e rosso prima che le loro foglie si abbandonino a terra. I primi a “infiammarsi” sono i larici, alle quote più alte, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, fino ad arrivare alle querce di collina e ai boschi delle pianure dai climi più temperati via via che avanza l’autunno.

Il trend, che in paesi come il Canada è una vera e propria ossessione per gli amanti della natura, ha preso negli ultimi anni sempre più piede anche in Italia. Tra i percorsi più celebri dove ammirarlo, c’è il Treno del Foliage, un percorso sui binari che ogni giorno, da Domodossola a Locarno, accompagna turisti e curiosi attraverso 52 km di scorci panoramici.

Non solo, anche il sito del CAI (come tante altre associazioni di trekking) raccoglie le escursioni, le passeggiate e gli itinerari da percorrere per contemplare le chiome d’orate degli alberi in tutta Italia. Alcune delle più belle, potete sfogliarle anche nella nostra gallery qui in alto.





