Telemarketing: sanzione di 3,3 milioni a Sky Italia

19 Ottobre 2021 – 19:45

Il Garante della Privacy ha inflitto a Sky Italia una multa di 3,3 milioni di euro per aver contattato gli utenti a scopo promozionale senza consenso.

