Recensione Apple Watch Serie 7: ricarica rapida e schermo più ampio

19 October 2021 – 14:21

L’evoluzione dello schermo di Apple Watch: a sinistra la Serie 3, nel centro la 6 a destra la 7.Che fosse annunciato come il Watch “migliore di sempre” non avevamo dubbi, lo stesso Tim Cook però in occasione della presentazione della nuova Serie 7 (a partire da 439 euro) ha aggiornato la definizione in: “il più innovativo di sempre”. Vediamo se ha ragione. Le migliorie apportate questa volta sono non tanto rivoluzionarie, quanto importanti e di sostanza perché riguardano soprattutto la velocità della ricarica, lo schermo e la resistenza, tre fronti considerati i più critici dall’inizio dell’era Watch su cui Apple con questo aggiornamento ha fatto degli ottimi passi avanti.

Tutte le novità

Il sistema di ricarica è stato completamente ridisegnato, con il nuovo cavo l’operazione è un terzo più veloce della Serie 6, 45 minuti per arrivare fino all’80% della batteria, oltre a per una piena compatibilità con gli adattatori o i modelli precedenti e con qualsiasi alimentatore usb-C. Il nuovo schermo Retina da 396×484 pixel è il 20% più ampio del precedente, i bordi sono stati ridotti fino a 1,7 mm, mentre gli angoli sono più arrotondati e rifrangenti. Altra importante novità è l’interfaccia ottimizzata per sfruttare al meglio tutto lo spazio ora disponibile sul display sia per le attività quotidiane sia per quelle sportive. I tasti virtuali sono più larghi di quasi un terzo, ma anche il testo trova il doppio dello spazio per un’ottimale leggibilità senza sforzi di messaggi ed e-mail. Per la prima volta è stata introdotta anche una tastiera qwerty virtuale per rispondere ai messaggi direttamente da Watch non solo con risposte pre-impostate: finirà quindi l’era del classico “sono impegnato ti richiamo”?

Il vetro è stato interamente riprogettato per essere più solido, gli angoli sono stati ulteriormente smussati e sono rifrangenti.Passi avanti anche per l’anima “rugged” di Watch. Chi in passato aveva avuto a che fare con il dramma legato alla rottura del vetro del prezioso gioiellino Apple, ora sarà contento di sapere che questo presenta una nuova geometria. I cristalli sono disposti in modo diverso e con un doppio spessore per una maggiore resistenza. Lo smartwatch Apple ora è anche a prova di polvere (certificazione IP6X) e conserva la resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Per tenere il passo dei concorrenti sempre più colorati e delle tendenze modaiole, la Serie 7 è disponibile in due versioni (41 e 45 mm) e cinque colori in alluminio (nero, starlight, verde, blu e rosso) con due inedite schermate orologio in grado d’enfatizzare al massimo lo schermo più ampio. Da segnalare quella che ospita in contemporanea due Complicazioni (app), una modalità prima non possibile. Da non dimenticare le immancabili collaborazioni con Nike e Hermes.

La prova sul campo

Durante l’attività sportiva il nuovo schermo fa una differenza eclatante, sia in termini di reattività anche con le mani umide, sia di visibilità per le dimensioni. La rinnovata luminosità (più 27%) è più utile che mai, come la possibilità di tenere il display always-on. La rilevazione del battito è più precisa rispetto alla Serie 6, il tracciamento dell’attività sportiva rimane su livelli buoni con leggere differenze nel running nei circuiti con molte curve sulla destra, nel complesso tranne per gli agonisti più aggressivi è un ottimo compagno d’allenamento, ora anche con possibilità di trasformarsi in coach virtuale.

Presente anche il misuratore del livello d’ossigeno nel sangue, il cadiofrequenzimetro elettrico con relativi avvisi e l’altimetro sempre funzionante. L’ergonomia rimane buona, ci si dimentica di averlo al polso dopo pochi minuti e non infastidisce durante lo sport. La nuova durata della batteria e la ricarica rapida salvano finalmente chi per dimenticanza o per altre causa non è in grado di collegare il dispositivo a una fonte di corrente entro le 24 ore.

La chiara impressione è che il nuovo schermo molto più fruibile voglia essere sfruttato da Apple per veicolare servizi come Fitness+, un programma d’esercizi guidati, o le nuove funzioni Mindfulness. Ora la caduta è rilevata anche quando vai in bici, con conseguente chiamata d’emergenza.

Comprarlo o no?

Se disponete di un Watch in una versione precedente alla Serie 6, a nostro parere vale la pena passare alla 7 (budget permettendo). Viceversa, risparmiate i soldi per l’anno prossimo. Chi invece non aveva mai acquistato un Apple Watch, troverà nell’orologio di Apple un dispositivo “maturo” che, oltre a un notevole appeal estetico, può realmente accompagnare l’utente in maniera efficace durante tutta la giornata in una serie di funzioni prima appannaggio dello smartphone, quantomeno fino al prossimo “Watch migliore di sempre” …

Wired: nuova interfaccia, schermo, ricarica rapida

Tired: prezzo elevato, scarse possibilità di personalizzazione fuori dal mondo Apple

Voto: 9

The post Recensione Apple Watch Serie 7: ricarica rapida e schermo più ampio appeared first on Wired.

Fonte: Wired