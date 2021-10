macOS Monterey disponibile dal 25 ottobre

19 October 2021 – 9:49

macOS Monterey verrà distribuito a partire dal prossimo 25 ottobre, mentre sono già disponibili le nuove versioni di Final Cut Pro e Logic Pro.

Fonte: Punto Informatico