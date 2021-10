M1 Pro e M1 Max: il cuore dei nuovi MacBook Pro

19 Ottobre 2021 – 1:45

Sotto la scocca dei due nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici trovano posto i chip M1 Pro e M1 Max di Apple: forza bruta e attenzione ai consumi.

Fonte: Punto Informatico