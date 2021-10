Il panno per la pulizia di Apple che costa 25 euro

19 Ottobre 2021 – 18:01

(Foto: Apple)Oltre ai MacBook Pro da 14 e 16 pollici con notch, all’annuncio dell’arrivo in Italia di HomePod Mini e agli attesi AirPods 3, Apple ha riservato anche un’altra novità per i mercati internazionali a seguito dell’evento Unleashed del 18 ottobre. Una sorta di One more thing… insolita e passata quasi inosservata, ma non è il rumoreggiato iPhone Se di terza generazione e nemmeno la chimera AirPower quanto un panno per la pulizia. Che costa 25 euro.

Ad accorgersi per primi del nuovo accessorio sull’Apple Store sono stati gli americani di 9to5Mac, che hanno scovato quello che viene presentato come un panno realizzato in un materiale morbido e non abrasivo per pulire in modo sicuro ed efficace tutti i tipi di display dei prodotti marchiati Apple, compresi anche quelli con vetro con nano-texture.

Per quali dispositivi si può usare il panno da 25 euro? Per praticamente tutto il catalogo della mela morsicata dagli iPhone agli iPad fino agli iPod, ma anche per i vari Apple Watch, la collezione dei Mac e anche per il prestante monitor Pro Display Xdr. Ecco il link per acquistare il panno, in questo momento la spedizione (gratuita) prevede una consegna in un mese circa.

(Foto: Apple)Tra gli altri prodotti novità su Apple Store ci sono anche un alimentatore di tipo usb type-c da 140 watt per il nuovo MacBook Pro da 16 pollici e un cavo da usb type-c a MagSafe per prezzi rispettivamente di 105 euro e 55 euro. A proposito di novità Apple, ecco un riepilogo di tutte le presentazioni dell’evento Unleashed e una panoramica su cosa cambia tra le nuove cuffiette AirPods 3 e le AirPods Pro.

