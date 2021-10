Come sintonizzare di nuovo i canali TV dopo il passaggio al digitale terrestre di ottobre

19 Ottobre 2021 – 20:26

Quella in arrivo domani 20 ottobre è solamente la prima tappa di un percorso che però riguarda in qualche modo tutti – anche chi non dovrà sostituire il televisore: al cambio di codifica del segnale diffuso dalle emittenti corrisponde infatti anche un cambio nelle frequenze di trasmissione che costringerà a chiunque abbia un TV o un decoder a effettuale la risintonizzazione dei canali. Ecco come fare.

Fonte: Fanpage Tech