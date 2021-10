American Crime Story: Impeachment mostra le donne al di là dello scandalo della politica

19 Ottobre 2021 – 18:01

Tutti i casi di molestie sessuali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri. C’è una scena, nella miniserie American Crime Story: Impeachment che parte oggi 19 ottobre sul canale satellitare Fox, che ritrae la conferenza stampa in cui per la prima volta Paula Jones (Annaleigh Ashford) dichiara la sua intenzione di denunciare l’allora presidente Bill Clinton (siamo nel 1993) per averle fatto avances inappropriate. I giornalisti accorsi ovviamente sono avidi di dettagli, ma soprattutto fanno domande del tipo: “Ma perché è andata in una stanza di hotel con lui? Credeva di parlare di affari di Stato?“. A colpire è soprattutto come, decenni prima dello scandalo Weinstein e del #MeToo diventato fenomeno social globale, i meccanismi della gogna mediatica siano sempre stati gli stessi ma soprattutto siano sempre identici anche i rapporti di potere che in un modo o nell’altro si traducono in prevaricazioni sessuali. Il Sexgate di Clinton alla fine degli anni Novanta è stata una specie di palestra di cui nessuno ha fatto tesoro.

Impeachment è la nuova serie di Ryan Murphy che, fedele alla sua linea ormai da decenni, aggiunge un ennesimo capitolo nella sua messa in scena patinata dei momenti più scabrosi della vita pubblica a stelle e strisce. Il caso di Jones è solo un elemento in un mosaico piuttosto complicato ma che vede i suoi nuclei portanti soprattutto in altre due donne: Monica Lewinsky (Beanie Feldstein), ovviamente, il cui nome è divenuto sinonimo di un caso politico e mediatico che in realtà è molto più complesso e stratificato, e Linda Tripp (una sempre fenomenale Sarah Paulson, qui trasformatissima), segretaria prima della Casa bianca e poi del Pentagono, ancora più centrale grazie alla sua determinazione e sete di vendetta che la porterà a svelare, in un noto memoir scandalo, tutto il torbido che si aggirava attorno all’ufficio di Bill Clinton (qui interpretato con mimesi mirabile da Clive Owen).

Molti spettatori ormai lo sapranno: lo stile di Murphy è avvincente quanto sornione, fonde un cast di pregio ad atmosfere da soap opera nobilitata, acute e sferzanti osservazioni sociali a uno scandaglio quasi voyeuristico della vita intima dei suoi personaggi. Sapendo che la vera Lewinsky è stata consulente della produzione, poi, è ancora più facile notare come la sua controparte fittizia sia rappresentata come una giovane rampante e contraddittoria, ingenua ma anche arguta, incapace di capire che il presidente la volesse come facile amante in opposizione all’amore spassionato di lei; d’altro canto Tripp è la “stronza traditrice“, imprigionata dall’acredine di una vita fatta di solitudine e pasti Weight Watchers di fronte alla tv, che finisce per sollevare un polverone solo perché le hanno cambiato ufficio. Resta il fatto che la serie si concentra in modo convincente sulle figure femminili (c’è anche Edie Falco che interpreta Hilary Clinton), pedine ignare e quasi del tutto impotenti in uno scacchiere tutto maschile. Eppure sono state loro a fare la Storia, viene da dire.

I dieci episodi di questo nuovo capitolo antologico si fanno guardare con grande passione, soprattutto perché ricordano da vicino – persino nelle musiche – i tempi d’oro di House of Cards, con la differenza che qui è palesemente tutto vero (più o meno). La showrunner Sarah Burgess ha fatto un magistrale adattamento dal libro del 1999 di Jeffrey Toobin intitolato A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, ed è inevitabile che spesso il tutto suoni estremamente americano: ci sono dettagli, cariche, casi di attualità che agli spettatori italiani non così addentro alla storia e alla politica Usa potrebbero risultare particolarmente oscuri (il suicidio di Vince Foster, lo scandalo Whitewater, la marea di personaggi tra destra alt-right e attivisti democratici ecc.), eppure si possono seguire tutte le vicende come se fossimo nei più classici dei thriller politici. In particolare risalto è anche il sistema mediatico, in quegli anni all’apice del sistema dei canali all news e agli albori di internet, che ha avuto un ruolo fondamentale nello sciacallaggio di una storia come quella di Lewinsky.

Date le sue evidenti ingenuità, American Crime Story: Impeachment non può avere molte pretese didattiche, eppure ci dice molto di come certi scandali siano trattati, a livello politico, sociale e mediatico, allo stesso modo, a tutte le latitudini del pianeta e della storia. Soprattutto ci ricorda come Monica Lewinsky sia stata per molto tempo ridotta a una figura astratta, una punchline da articoli sagaci e battutine, invece di venire ricordata come una giovane stagista che si è fatta abbindolare da un sistema (e da un uomo) più grande di lei. Non che le apologie servano a qualcosa, ma questa serie per lo meno ci permette in modo convincente e soprattutto appassionante di rimettere in ordine certi tasselli, ricostruire una storia molto vicina nel tempo ma che abbiamo convenientemente rimosso. Forse perché non faceva quadrare i conti con una visione manichea del mondo, che spesso dividiamo tra buoni e cattivi dimenticandoci invece di cos’è fatto realmente: di uomini e di donne.

