Un missile ipersonico che fa il giro del mondo per colpire il bersaglio: il test della Cina

18 Ottobre 2021 – 14:26

Nel mese di agosto la Cina ha lanciato un missile ipersonico da un razzo Long March. Secondo le informazioni fornite dal Financial Times, ha fatto il giro della terra per diverse volte e ha viaggiato a una velocità superiore a quella del suono. La notizia ha messo in allerta l’intelligence americana, preoccupata dal fatto che il missile sarebbe in grado di trasportare testate nucleari.

Fonte: Fanpage Tech