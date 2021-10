Rumori bianchi per dormire: i migliori generatori del 2021

18 October 2021 – 15:03

(Foto: Pixabay)Una larga fetta della popolazione mondiale fatica ad addormentarsi per le ragioni più disparate che vanno dallo stress e altre patologie fino a un ambiente non così silenzioso. Uno degli strumenti più efficaci per conciliare il sonno è un generatore di rumore bianco ovvero un dispositivo audio che diffonde una serie di suoni – come quelli del mare o del bosco, ma anche della pioggia o del ronzio di ventole – che rilassano e che accompagnano tra le braccia di Morfeo. Eccone cinque sui quali puntare nel 2021.

Macchina del rumore bianco Roffie

(Foto: Roffie)Da Roffie ecco un piccolo dispositivo che si può poggiare sul comodino per riprodurre circa 30 tipi di suoni naturali come pioggia o temporali, foreste o ruscelli, ma anche grilli, onde e il battito cardiaco. C’è anche un timer per l’autospegnimento così da evitare di tenerlo acceso tutta la notte. Si trova a un prezzo di 32,99 euro.

Generatore rumore bianco Marpac Rohm

(Foto: Marpac Rohm)Da Marpac Rohm, un generatore di rumore bianco piccolo, leggero e soprattutto portatile, che può tornare utile per chi cerca un dispositivo da viaggio. Questo modello è dotato di aggancio nella parte superiore, tre opzioni sonore e maschere di rumore per ridurre i disturbi ambientali. La batteria interna si ricarica via usb. Il prezzo è di 44 euro, qui le offerte su Amazon.

Bose Sleepbuds II

(Foto: Bose)Dopo una prima versione non così fortunata, gli speciali auricolari Bose Sleepbuds II che non riproducono musica né podcast, ma che sono progettati soltanto per favorire il buon sonno si propongono con oltre 50 suoni e contenuti rilassanti, mascherando il rumore ambientale. Il design si adatta all’uso prolungato per tutta la notte e così anche la batteria. Non tutti gli utenti si trovano bene con questo dispositivo, conviene dunque sfruttare il periodo di prova prima di considerare l’acquisto. Il prezzo è di circa 265 euro, qui le offerte di Amazon.

Fisher-Price Lontra Rilassante

(Foto: Fisher Price)Questo generatore di rumore bianco di Fisher-Price è stato progettato per i neonati e mette sul piatto un aiuto multi-sensoriale per rilassare i più piccoli: non solo coni suoni, ma anche con le luci e soprattutto con la simulazione realistica del respiro della morbida lontra. Il dispositivo è lavabile in lavatrice dopo aver rimosso i componenti elettronici. Il prezzo è di 44,99 euro, si può risparmiare qualcosa su Amazon.

Maschera per dormire

(Foto: Hanpure)Tra i dispositivi per dormire più venduti su Amazon c’è questa maschera prodotta da Hanpure che è di tipo 3-in-1 perché può essere utilizzata di giorno per esempio quando si fa sport oppure quando ci si vuole concentrare durante la meditazione, ma anche di notte per conciliare il sonno. Basta infatti indossarla coprendo gli occhi e si sarà avvolti da suoni rilassanti diffusi dagli altoparlanti integrati. Il costo è abbordabile, 24,99 euro.

