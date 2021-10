L’apocalisse: 10 film da recuperare su catastrofi, virus e… la fine del mondo

18 Ottobre 2021 – 15:01

Sky Cinema Collection dedica la settimana alle calamità più estreme illustrate nei blockbuster americani e non solo. Il Ciclo Apocalypse si protrae fino al 22 ottobre con una programmazione rivolta agli appassionati di apocalissi, catastrofi, cataclismi e pandemie, anche nell’era del Coronavirus. Disponibili sul canale della piattaforma ma anche in streaming su NOW, la ventina di pellicole selezionate provengono da tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Scandinavia, dalla Cina fino al Regno Unito. Approfittiamo di quest’occasione per realizzare una classifica di film catastrofici – niente zombie, vampiri o alieni, solo sciagure almeno vagamente plausibili – riservato a chi non teme livelli di ansia astronomici: tra queste pellicole al cardiopalma, sette le ritroverete nella programmazione di Sky e le altre ve le suggeriamo come alternativa reperibile su altre piattaforme on demand.

1. Fuoco assassino (1991)



Pluricandidato (agli Oscar) film di Ron Howard, è il film che ogni piromane sogna. Il fascino delle fiamme che avvolgono gli edifici e li divorano, il fuoco come creatura viva e (quasi) senziente in grado da ipnotizzare le vittime fino alla morte, quest’ultimo è il vero unico protagonista di questo action ad alto budget fuso con il dramma familiare – c’è tanto pathos da sfiorare involontariamente la parodia – dal cast stellare (vi figurano Kurt Russell, Robert De Niro, Donald Sutherland, Scott Glenn, William Baldwin) e con le immancabili musiche di Hans Zimmer.

2. Twister (1996)



Il film catastrofico per eccellenza, un capolavoro nel suo genere che eleva a suon di dollaroni i criticati movie di serie B a blockbuster. Scritto dal Michael Crichton di Jurassic Park, diretto dal Jan deBont di Speed, prodotto da Steven Spielberg con un Bill Paxton scatenato e senza vergogna nel pronunciare le risibili battute di uno dei copioni più inconsistenti della storia di Hollywood. Incentrato sui cacciatori di trombe d’arie alle prese con uno dei cicloni più potenti della Storia in grado di risucchiare qualsiasi cosa, Twister conquista con mucche volanti e autocisterne destinate a raggiungere l’iperspazio.

3. E venne il giorno (2008)



E se, prima o poi, la Natura si ribellasse agli scempi dell’umanità che continua a fare a devastare il pianeta, e desse un avvertimento a tutti gli uomini? M Night Shyamalan confeziona un film sibillino, silenzioso, alienante e commovente incentrato sull’improvvisa follia che colpisce gli abitanti dei maggiori centri abitati degli Usa, spingendo al suicidio le vittime. I fuggitivi si rifugeranno in aperta campagna, nel cuore di quella Natura che si è stufata di loro.

4. Snowpiercer (2013)



Il mondo si è trasformato in una distesa di neve e ghiaccio perenni, i pochi esemplari di umanità sopravvissuti vivono asserragliati – o almeno, questo è il destino dei poveri, i ricchi vivono lussuosamente nelle carrozze di prima classe – su un treno in un viaggio perpetuo verso una meta inesistente. Bong Joon-ho, il regista di Parasite adatta per Hollywood una graphic novel francese firmando un capolavoro originalissimo e ipercritico che fonde azione, satira, black humour e denuncia sociale (regalando a Tilda Swinton un ruolo agghiacciante e grottesco).

5. Shark – Il primo squalo (2018)



In originale The Meg (da “megalodonte”), questo action movie tenta di elevare i titoli direct-to-video super trash con gli animali assassini alla Megashark vs Giant Octopus (uno dei film preferiti di chi scrive) in un summer movie con più pretese. Non ci riesce, anzi, il risultato di questa coproduzione tra Usa e Cina con il granitico Jason Statham in modalità sirenetto impegnato con un gigantesco esemplare di pescecane preistorico ottiene l’effetto opposto, prendendosi troppo sul serio. Meglio per il pubblico, così è ancora più divertente.

6. Skyfire (2019)



Sulla scia di Dante’s Peak, un’eruzione vulcanica è l’inizio di un’avventura trafelata per gli ospiti di quello che doveva essere il luogo perfetto per una fuga dalla realtà, un resort di lusso collocato su un’isola. L’attore britannico di Star Trek: Discovery Jason Isaacs e il regista di Con Air Simon West sono la quota occidentale di questo primo passo della Cina nel mondo dei disaster movie supercostosi. Suggestive eruzioni di lava sottomarine e personaggi che se la vedono bruttissima per un’ora e mezza filata in questo blockbuster co-prodotto con gli Usa.

7. Godzilla vs. Kong (2021)



Il kaiju (mostro) per eccellenza della cinematografia giapponese, il lucertolone preistorico radioattivo è un personaggio iconico protagonista di decine di pellicole nipponiche, nonché l’esemplare più celebre del sottogenere apocalittico incentrato sugli animali assassini. Scippato da Hollywood con risultati avvilenti, con questo Godzilla vs Kong vede produttori americani e giapponesi collaborare per creare un capitolo nel quale Gojira si scontra con il suo analogo occidentale, King Kong. Di memorabile c’è solo Shun Oguri nei panni dello scienziato pazzo, ma se vi deliziano le pellicole passatempo camuffate da blockbuster filosofici, è un filmone.

8. La saga di Sharknado (2013-2018)



Una serie di tifoni che risucchiano orde di pescecani famelici trasportandole sulla terra ferma, a ridosso delle coste americane, è il pretesto di tutti i film di questa saga firmata da The Asylum che declinano le tematiche del film catastrofico con la parodia, snocciolando una serie di trovate una più assurda e geniale dell’altra. Protagonista recidivo e recalcitrante di ognuno dei sei capitoli è il surfista Fin, perseguitato ovunque – e in qualsiasi epoca, compreso futuro e universi alternativi – vada da squali assassini svolazzanti e situazioni surreali ed esilaranti. Su Amazon Prime Video.

9. The Flu – Il contagio (2013)



La prospettiva di un’apocalisse provocata da una pandemia in alcuni film come Contagion – e questo action asiatico che lo emula -, qualche anno prima che il Covid si diffondesse in Occidente. Non poteva mancare in questo elenco la storia dell’ennesimo virus – questa volta una variante dell’aviaria che uccide in poche ore – per dissuadere chi ancora prende sottogamba la questione. Un immigrato filippino è il paziente zero che infetta Seoul, scatenando il panico nella popolazione e misure di contenimento drastiche da parte del governo. L’atletico Jang Hyuk (My Country), membro di una squadra di soccorso, fa di tutto per proteggere la bambina che possiede gli anticorpi per sviluppare il vaccino, ma contro di lui ci sono il tempo, l’esercito e il massiccio Ma Dong-seok di The Eternals. Su Rai Play.

10. Pandora (2016)



La ricostruzione verosimile, tesa ed emozionante di Fukushima in versione coreana. La comunità composta dalle famiglie dei dipendenti di una centrale nucleare il cui reattore si sta surriscaldando da una parte, i responsabili della struttura – più impegnati a salvare la reputazione che ad agire prontamente – dall’altra, sono i protagonisti di Pandora, film catastrofico con una fortissima componente emotiva. Il protagonista Jae-hyeok – il versatile Kim Nam-gil – è il giovanotto buffo e irresponsabile destinato a salvare il mondo in una scena, straziante, in cui gli attimi di disperazione prima del suo sacrificio smuoverebbero un sasso. Su Netflix.

