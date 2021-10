La serie Netflix di Zerocalcare è un oggetto unico, strano e incalzante

18 October 2021 – 20:30

https://www.youtube.com/watch?v=k6CYziZBOqg

C’è da sorprendersi ogni volta di fronte alla maniera in cui Zerocalcare riesce a piegare i tratti distintivi del suo stile narrativo e aderire a generi diversi e ora anche a linguaggi diversi. Già i fumetti sono partiti online in paginate autoconclusive, per poi tracimare in volumi con storie autoconclusive e poi ancora diventare reportage dall’estero, aggiungendo dettagli ed elementi ad uno stile personalissimo, mostrando capacità di storytelling non comuni e ovviamente quella visione di mondo che è la caratteristica principale del suo successo. Adesso Strappare lungo i bordi, la serie tv distribuita da Netflix (ma prodotta da Movimenti production con Bao Publishing) i cui primi due episodi sono stati mostrati in anteprima alla Festa del cinema di Roma, conferma quanto il suo stile sia plasmabile e quanto, come l’acqua, prende la forma del contenitore in cui si trova di volta in volta senza mutare le proprie caratteristiche.

Il tratto è ovviamente quello e l’animazione non ambisce ad essere particolarmente sofisticata e questo non solo non stona, ma anzi sembra la maniera migliore per accompagnare la vera arma della serie, dialoghi e montaggio sveltissimi tutti corredati da una sola voce narrante. La sua. È Michele Rech (vero nome di Zerocalcare) a doppiare tutti i personaggi, perchè è Zerocalcare (personaggio) che fa le voci delle persone con cui interagisce per spiegare a noi cosa accade, cosa è accaduto e cosa teme. È lui che parla con il pubblico e gli illustra una trama orizzontale che nei primi due episodi è ancora blanda, continuamente virando su digressioni riguardo oggetti pop, difficoltà quotidiane, consumi culturali e satira di costume. L’unica eccezione è l’armadillo, doppiato da Valerio Mastandrea con grande scelta di casting che non sempre però fa bene alla serie. Mastandrea ha una varietà di toni, espressioni e capacità di recitare che stanno ad un altro livello rispetto a quelle di Michele Rech e se la voce diretta dell’autore, anche se non è un buon doppiatore, funziona molto bene, quando è affiancata a quella di un attore professionista crea un contrasto tra toni che un po’ stride. Ma sono dettagli.

La forza di Strappare lungo i bordi sembra stare tutta nello stile di Zerocalcare, ovvero nella maniera in cui proprio dalle molte digressioni, cioè dalle considerazioni sulla quotidianità, escano le idee migliori. In parole povere è parlando d’altro e non della sua trama che la serie dice le cose più importanti mentre la storia viene distesa con impressionante naturalezza senza che ce ne accorgiamo. Invece che suonare come un collage eterogeneo gli episodi sono dotati di una compattezza fantastica, di un ritmo sconosciuto alle produzioni italiane (non solo animate) e di una capacità di cambiare le regole del racconto audiovisivo seriale per farle rispondere ad una visione unica. Si dice spesso che in Italia, visto come funziona la produzione televisiva, sarebbe impossibile creare una serie come Fleabag, che ad una scrittura personale affianca una regia personale, frutto di una sola testa dall’inizio alla fine e non somigliante a null’altro. Strappare lungo i bordi è invece esattamente questo, un prodotto seriale che non perde la personalità e l’intimità di una graphic novel ma aggiunge nuovi elementi.

Ovviamente tutto Strappare lungo i bordi funziona anche come un’introduzione al mondo di Zerocalcare. Come tutti i prodotti di questo tipo deve accogliere sia chi conosce già personaggi e universo narrativo di riferimento, sia spettatori nuovi, dunque specialmente nelle prime puntate ripete molto di quello che già è noto ma, di nuovo, esiste una grazia in questa forma di racconto così fuori dai canoni, così rapida e senza fronzoli che non va confusa con povertà o economia. Quello che consente a questa serie così verbosa di mettere così tanti elementi in episodi da solo 15 minuti è una capacità di sintesi (soprattutto visiva) fuori dal comune.

Sembra non esserci mai tempo per soffermarsi su niente, incalzati dai pensieri di Zerocalcare (il personaggio) uno dopo l’altro, invece è vero il contrario, che tutto quello che c’è da dire di importante è raccontato con un’efficacia a cui siamo così poco abituati che facilmente possiamo scambiare per superficialità. In realtà non è mai il minutaggio dedicato a qualcosa a fare la differenza, ma la capacità di creare immagini, snodi e frasi che sintetizzino più idee in un solo momento. E se tutti gli episodi mantengono le promesse dei primi due si può dire che tutto questo Strappare lungo i bordi lo sa fare forse anche meglio di alcune graphic novel del suo autore.

The post La serie Netflix di Zerocalcare è un oggetto unico, strano e incalzante appeared first on Wired.

Fonte: Wired