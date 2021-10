Il primo film girato nello spazio è made in Russia

18 Ottobre 2021 – 15:00

(immagine: @Anton_Astrey/Twitter)Sputnik, Laika, Yuri Gagarin, Valentina Tereshkova, The Challenge. Che cosa sono? Semplice, sono tutti primati spaziali russi: il primo satellite, il primo cane, il primo uomo, la prima donna e – new entry – il primo film girato nello Spazio. L’attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shipenko, dopo 12 giorni di riprese a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss), sono rientrati sulla Terra il 17 ottobre alle 6.36 italiane, battendo sul tempo l’annunciato progetto hollywoodiano con Tom Cruise.

https://twitter.com/Space_Station/status/1449598806765490178

Il progetto russo

Peresind e Shipenko sono partiti dal cosmodromo di Baikonur (Kazakhstan) il 5 ottobre a bordo di una Soyuz MS-19, insieme al veterano russo dello Spazio Anton Shkaplerov. Meta: la Iss, dove hanno trascorso gli ultimi 12 giorni a lavorare alle scene del primo film girato nello Spazio esterno.

Sull’opera, che dovrebbe chiamarsi The Challenge (anche se non si escludono cambiamenti futuri), non si sa molto né della trama né del budget che ha richiesto. Dovrebbe parlare dell’impresa di una giovane chirurga che deve raggiungere la Iss per operare d’urgenza uno dei membri dell’equipaggio in pericolo di vita. Alle riprese, operate da Shipenko (che dunque ha fatto da regista, operatore, truccatore, scenografo, ecc.), hanno partecipato anche i tre astronauti russi presenti sulla Iss: Anton Shkaplerov, Oleg Novitsky e Pyotr Dubrov.

Il progetto è frutto degli accordi tra l’agenzia spaziale russa Roscosmos e l’emittente nazionale Channel One Tv. L’intento sarebbe anche quello di cercare di riportare i russi a interessarsi delle imprese spaziali della propria nazione, che ha indubbiamente un passato glorioso ma che sembra arrancare un po’ per star dietro agli Stati Uniti e all’emergente Cina.

Impresa non semplice

Tutto secondo i piani, Peresild e Shipenko sono rientrati sulla Terra il 17 ottobre insieme al cosmonauta Oleg Novitsky, che ha concluso così la sua missione dopo più di 6 mesi sulla Iss.

#ICYMI: A veteran cosmonaut and two Russian filmmakers returned to Earth from the space station overnight landing in Kazakhstan. More… https://t.co/CrQl3O1BUl pic.twitter.com/zaIRfJPEVM — International Space Station (@Space_Station) October 17, 2021

Peresild, che in una conferenza stampa pre-partenza aveva sottolineato quanto i mesi di preparazione al volo fossero stati difficili “psicologicamente, fisicamente ed emotivamente”, è apparsa in buone condizioni, e anzi ha riferito di essere un po’ malinconica ora: all’inizio i dodici giorni programmati le sembravano molti, ma al momento di ripartire non ne aveva più voglia.

I due astronauti russi non professionisti sono anche stati testimoni di qualche imprevisto. Come riferisce la Bbc, venerdì 15 ottobre la Iss si è inclinata a causa di un problema ai propulsori, costringendo a interrompere le riprese. Tutto risolto nel giro di una mezz’ora.

Stati Uniti battuti

La Russia batte così sul tempo gli Stati Uniti. Nasa, Hollywood e Space X di Elon Musk avevano fatto sapere già nel 2020 di stare collaborando per girare il primo film nello Spazio. Protagonista il protagonista di Mission Impossible Tom Cruise, che si stava già calando nel ruolo.

The post Il primo film girato nello spazio è made in Russia appeared first on Wired.

Fonte: Wired