I nuovi MacBook Pro con M1 Pro e M1 Max

18 October 2021 – 22:22

Spinti dalla potenza dei nuovi chip M1 Pro e M1 Max, i nuovi MacBook Pro migliorano dal punto di vista di design, prestazioni e autonomia.

