I 5 motivi per vedere My Name, la serie con la kick-ass girl dell’anno

18 October 2021 – 15:00

Un teenager vittima di una situazione familiare difficile e del bullismo scolastico è destinata a trasformarsi in un’implacabile strumento di vendetta. Il k-drama di Netflix, revenge movie in formato seriale ​con un’eroina badass indomabile, è efferato e pieno di sorprese, delicato e feroce, e ha le “vibe” di Drive. Ecco perché non perderlo, un gangster latitante, subisce un’imboscata. My Name è un revenge movie alla coreana in formato seriale, otto episodi reperibili su Netflix diretti dal regista Kim Jin-min dell’acclamato Extracurricular e di Lawless Lawyer, protagonista la lanciatissima Han So-hee di Nevertheless e Ahn Bo-hyun (era il perfido chaebol, ovvero l’erede di una grossa azienda, del bellissimo Itaewon Class). Ricco di azione, malinconico, fatalista e pieno di sorprese, My Name è, come Squid Game, una produzione originale di Netflix e pertanto non soffre delle limitazioni da parte della strettissima censura televisiva coreana: aspettatevi violenza e sesso espliciti e sentimenti come l’amore e l’odio portati agli estremi. My Name ha debuttato su Netflix il 15 ottobre e questo sono le ragioni per vederlo al più presto.

1. Badass girls

https://www.youtube.com/watch?v=ZOl7iOrD31Q

Se ci soffermiamo a pensarci, ci renderemo conto che le piattaforme digitali, nell’ultimo anno, hanno ospitato numerosi action come La sentinella, Kate, The Protégé, Jolt , Gunpowder Milkshake, tutti accomunati dal medesimo soggetto: una giovane donna letale in cerca di vendetta. Sono tutte attraenti, atletiche, abili nell’uso delle armi ed esperte nelle arti marziali, rose dal dolore e dal desiderio di rivalsa nei confronti dei villain che hanno fatto del male ai loro cari. Se avete un debole per i personaggi femminili delle kick-ass girl e siete deliziati da questa tendenza di cinema e serie tv che vede le proprie origini e massima espressione nei videogame – da Chun-Li a Lara Croft – My Name vi darà più di una soddisfazione.

2. Han So-hee e Yoon Ji-woo

https://www.youtube.com/watch?v=TNyGLg4_TUI

La vera sorpresa di My Name è la sua interprete principale, la 27nne Han So-hee. A differenza di molte colleghe altrettanto giovani e carine che hanno scelto un percorso professionale puntellato di ruoli zuccherosi in rom-com sdolcinate, So-hee ha optato per accollarsi ruoli ben più scomodi e meno popolari coma la ragazza madre ricattatrice di Money Flower, la fidanzata indecisa di Nevertheless e soprattutto la giovane amante dell’orribile marito fedifrago del controverso The World of the Married, uno di pochissimi k-drama vietato ai minori in patria per le tematiche adulte. Con My Name dimostra una spiccata versatilità, seguendo con il suo personaggio un delicato percorso emotivo, dando vita a una figura fragile ma tosta, innocente ma sensuale, capace di affetto quanto di odio, un personaggio governato da una rabbia indomabile per il quale Han So-hee ha anche affrontato una rigida preparazione atletica, tra pugilato e uso delle armi bianche. Le sue lotte furibonde e disperate armate di pugni, bastoni e coltelli sono una più avvincente e feroce dell’altra.

3. La colonna sonora



La prima scena di My Name introduce Ji-woo, la tipica adolescente introversa e ribelle che se ne sta rinchiusa nella propria camera ascoltando musica. Lo fa sulle note di Mediocre Life di Hwang Sang-jun (Feat Pre-holiday), canzone dal sound anni ’80 (sembra una traccia nascosta della colonna sonora del Drive di Nicolas Winding Refn per quanto evoca Nightcall o Under Your Spell), parte di una soundtrack spettacolare che alterna pezzi originali come questa e l’eponima My Name a tracce non originali come l’ipnotica A Thought is Haunting Me di Raphael Lake e Royal Baggs a uno score disseminato di titoli ossessivi e stranianti come Deception, tutti a formare un commento musicale azzeccatissimo da ascoltare anche al di fuori della serie.

4. Se ti piacciono i revenge movie



In un articolo precedente abbiamo preso spunto proprio da My Name per ricordare i migliori revenge movie del Nuovo Millennio in formato cinematografico prodotti nella Corea del Sud, pellicole adrenaliniche e piene di pathos che molto devono al cinema di Hong Kong. My Name ne è altrettanto debitrice, grazie a una storia dalle tinte noir nella quale la giovanissima Yoon Ji-woo deve muoversi non solo con abilità ma anche con intelligenza tra due organizzazioni contrapposte: quella della polizia, in particolare della Narcotici e quella della gang del mellifluo boss Choi Mu-jin, il migliore amico del defunto genitore di Ji-woo. Tra questi si nasconde il killer del padre della ragazza, e la ricerca della verità è appassionante quanto l’efferata resa dei conti.

5. Se non ti piacciono i revenge movie



My Name non è la semplice cronaca di una cieca vendetta, è un percorso che si snoda lungo otto puntate, il romanzo di formazione di una giovane donna alla ricerca di se stessa e della verità sull’evento che domina la sua vita. La serie è irta di spiazzanti rivelazioni che scuotono gli schemi tipici dei film di vendetta mainstream per avvicinarsi a quelli honkonghesi nei quali il confine tra odio e amore, tra vendetta e giustizia, tra tradito e traditore è sottilissimo e confuso. Ji-woo è destinata ad affezionarsi sia ai suoi compagni di polizia che alla sua famiglia criminale adottiva senza sapere chi, tra questi, è il suo nemico giurato. Prima di essere un’amara e avvincente storia di vendetta, My Name è la disamina di un rapporto filiale complicato, quello tra un’orfana in cerca di affetto paterno e un gangster che sviluppa un attaccamento tormentato e ambiguo verso la figlia del proprio migliore amico.

