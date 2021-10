EA Sports cambia nome ai videogiochi di calcio? La FIFA potrebbe scegliere nuovi team di sviluppo

18 Ottobre 2021 – 14:26

La federazione internazionale di calcio sarebbe già in contatto con team di sviluppo, ma non solo: anche con giocatori professionisti e investitori per costruire un futuro a lungo termine. Tali parole possono essere interpretate come una risposta piccata a EA Sports e alle sue recenti dichiarazioni legate all’evoluzione del brand videoludico FIFA.Continua a leggere



La federazione internazionale di calcio sarebbe già in contatto con team di sviluppo, ma non solo: anche con giocatori professionisti e investitori per costruire un futuro a lungo termine. Tali parole possono essere interpretate come una risposta piccata a EA Sports e alle sue recenti dichiarazioni legate all’evoluzione del brand videoludico FIFA.

Continua a leggere La federazione internazionale di calcio sarebbe già in contatto con team di sviluppo, ma non solo: anche con giocatori professionisti e investitori per costruire un futuro a lungo termine. Tali parole possono essere interpretate come una risposta piccata a EA Sports e alle sue recenti dichiarazioni legate all’evoluzione del brand videoludico FIFA.

Fonte: Fanpage Tech