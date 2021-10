Twitch conferma: nessun furto di password

17 Ottobre 2021 – 13:45

Twitch ha comunicato che gli autori dell’intrusione di inizio mese non hanno rubato le password degli utenti, né i dati delle carte di credito.

