Riconoscimento facciale per pagare la metro a Mosca

17 Ottobre 2021 – 13:45

I passeggeri della metropolitana di Mosca possono utilizzare la tecnologia Face Pay per pagare il biglietto con il riconoscimento facciale.

The post Riconoscimento facciale per pagare la metro a Mosca appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico