Su Google non ci sarà più la seconda pagina dei risultati di ricerca

16 October 2021 – 16:41

A breve non esisteranno più le innumerevoli pagine con i risultati di Google ma solo una, infinita, pagina da scrollare verticalmente. È una modifica importante per un elemento fondamentale dell'azienda, che inizialmente sarà disponibile negli Stati Uniti e in forma di test su smartphone.



Fonte: Fanpage Tech