Impara dai grandi facendo trading con CopyTrader

16 Ottobre 2021 – 13:45

La funzione CopyTrader di eToro permette di replicare i portafogli dei top trader selezionando solo l’importo da investire. Vediamola da vicino.

The post Impara dai grandi facendo trading con CopyTrader appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico