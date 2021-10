Ecobonus Automotive rifinanziato con 100 milioni

16 Ottobre 2021 – 10:45

Nel decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri anche il rifinanziamento del fondo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

