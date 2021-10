Criptovalute: dalla Cina agli USA, biglietto sola andata

16 October 2021 – 10:00

A distanza di pochi mesi dal ban cinese alle criptovalute, le cui cause sono legate in parte a nuove manovre contro la fuga di capitali e in parte alla crisi energetica in atto nel Paese orientale, gli USA risultano essere i nuovi leader del mining internazionale. In realtà la fuga dalla Cina sembra aver spalmato […]

The post Criptovalute: dalla Cina agli USA, biglietto sola andata appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico