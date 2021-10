Se hai un vecchio TV da mercoledì non vedrai più alcuni canali: il test per saperlo in anticipo

15 Ottobre 2021 – 14:25

Il cambiamento previsto per il 20 ottobre porterà con sé inevitabili disagi: non tutti i televisori sono infatti equipaggiati per ricevere il nuovo segnale, e dovranno dunque essere cambiati; fortunatamente, per scoprire se la propria apparecchiatura rientra in questa casistica, si può fare in anticipo un test molto semplice.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech