Recensione Fairphone 4: lo smartphone etico non è più acerbo

15 Ottobre 2021 – 9:01

È riduttivo considerare il nuovo Fairphone 4 soltanto come uno smartphone etico e facilmente riparabile, perché il salto di qualità – dal design all’hardware – è netto rispetto al passato e si percepisce quanto il brand olandese abbia fatto tesoro degli errori di gioventù. Abbiamo testato in anteprima Fairphone 4 mettendolo alla prova nella vita di tutti i giorni, per capire se le ottime premesse emerse dalle recensioni dei precedenti modelli si ripresentassero anche con la nuova versione.

Il design di Fairphone 4

Già al primo contatto si ha la sensazione di tenere finalmente tra le mani un cellulare moderno nelle linee, sottile e leggero, con una linea pulita e gradevole. La scocca non ha più quel tocco di originalità dato dalla trasparenza come visto in passato, ma ha una cornice più sottile e un aspetto generale meno massiccio, anche se di certo non è un peso piuma. Lo scanner delle impronte digitali (veloce e preciso) è integrato nel pulsante di accensione e spegnimento sul lato destro. Lo speaker è sul fondo ed è piuttosto potente anche se non così cristallino, peccato per l’assenza del jack da 3,5 mm.

Fairphone si è spinta a un livello successivo dell’ecosostenibilità, con ancora più materiali provenienti da fonti responsabili e zone prive di conflitti. L’alluminio Asi solidale della struttura arriva da produttori certificati, la cover posteriore è in plastica riciclata al 100%, Fairphone dichiara inoltre di star “lavorando per integrare cobalto e litio equi nelle nostre batterie, e siamo l’unico produttore di smartphone che si avvale di Oro Fairtrade nella nostra catena di approvvigionamento“, come si può leggere sul sito ufficiale. Vengono garantiti ben cinque anni di garanzia e assistenza.

Nella confezione d’acquisto non ci sono cavi, caricatori né auricolari e qui la scelta è coerente con la filosofia del brand, molto più di quella di altri produttori come Apple. Se si desidera, si può acquistare a parte il cavo usb type-c a lunga durata a 34,95 euro.

Prestazioni e funzionalità di Fairphone 4

La scheda tecnica di Fairphone 4 è quella di un medio range visto che integra un SoC Snapdragon 750G con supporto delle reti 5G accompagnato da 6 o 8 gb di ram e 128 o 256 gb di memoria interna, un display da 6,3 pollici full hd+, batteria 3905 mAh che può raggiungere il 50% dopo 30 minuti di ricarica, slot microsd per l’espansione della memoria, dual sim con nanosim e esim, infine una doppia fotocamera da 48+48 megapixel con sensore ToF e autofocus laser. La versione di Android già caricata a bordo è la 11 e si punta a spingersi fino al 2027 e a Android 14 e 15.

Come va Fairphone 4 nell’uso di ogni giorno? Al netto di qualche sporadico lag, l’esperienza è piacevole e questo modello si è dimostrato essere in grado di supportare ogni normale ambito della vita quotidiana dalla gestione della produttività (email, apertura e modifica documenti, cloud), la multimedialità (musica o video in streaming) fino al gioco. La fotocamera frontale di Fairphone 4 è sorprendentemente buona, scatta selfie ad alta risoluzione, poche distorsioni e una buona cattura della luce.

La doppia fotocamera posteriore con sensore principale stabilizzato non è certo paragonabile a quella di top di gamma dominatori del ranking DxOMark, ma svolge bene il proprio lavoro a patto di usare qualche regolazione manuale: su tutte, il bilanciamento del bianco, dato che quello automatico fa spesso cilecca creando colori innaturali; molto buono l’hdr, i video sono fino a 4k. Qui sopra, una foto scattata alla Ceo di Fairphone, Eva Gouwens, sul palco del CES Unveiled ad Amsterdam in condizioni difficili vista la penombra in sala e la forte illuminazione sul palco: con il bilanciamento del bianco automatico i colori viravano verso sfumature da trip acido, ma bastava regolare la temperatura a mano per ritornare a una maggiore fedeltà.

Conclusioni

Il prezzo di Fairphone 4 è di 579 euro, per il modello da 6 gb ram e 128 gb di memoria interna e 649 euro per l’8 gb / 256 gb. Si sbaglierebbe a comparare questo modello con smartphone di medio range con hardware base simile e prezzi della metà, perché nel costo di Fairphone si devono considerare le provenienze dei materiali e gli estesi periodi di assistenza e di aggiornamenti software promessi.

Quanto costano i pezzi di ricambio di Fairphone 4, uno dei motivi per i quali puntare su questo dispositivo? La batteria viene 29,95 euro, la fotocamera principale 79,95 euro, la fotocamera selfie 29,95 euro, la porta usb type-c 14,95 euro, l’altoparlante vivavoce 19,95 euro, l’altoparlante ricevitore 14,95 euro, mentre per il display per ora non c’è indicazione sul prezzo italiano, ma la CEO Eva Gouwens ha dichiarato 79 dollari quindi dovrebbe essere verosimilmente 79,95 euro per l’Europa. Non è possibile sostituire chip, ram, memoria, lettore impronte e cornice.

È lampante come i costi siano accessibili e con una spesa minima sia possibile risolvere problemi che – in buona parte degli smartphone – possono significare il fine vita. L’accesso ai componenti è molto semplice, anche per chi non ha abilità manuali esagerate, l’unica raccomandazione è quella di non stringere troppo le piccole viti, per non creare problemi a lungo andare.

Wired: semplice riparabilità e spirito etico, assistenza a 5 anni e aggiornamenti software fino a 6 anni, design gradevole, interfaccia pulita, ottima fotocamera frontale, prezzo onesto per l’acquisto e competitivo per i ricambi.

Tired: automatismi della fotocamera principale poco precisi, niente jack da 3,5 mm.

Voto: 8,5

The post Recensione Fairphone 4: lo smartphone etico non è più acerbo appeared first on Wired.

Fonte: Wired