Miglior deumidificatore portatile silenzioso: quale scegliere

15 October 2021 – 17:30

Il deumidificatore è uno degli elettrodomestici più utilizzati d’inverno dato che può rendere più salubri gli ambienti di casa rimuovendo la fastidiosa umidità che si può formare quando si accendono i radiatori per il riscaldamento. Inoltre, possono tornare molto utili quando si stendono gli abiti appena lavati.

Electrolux EXD20DN4W AmbiFlex

(Foto: Electrolux)Si presenta con una forma a valigetta il modello Electrolux EXD20DN4W AmbiFlex, che misura 35 x 24.5 x 51 centimetri per un peso di 16,62 kg e può essere spostato tramite ruotine per i vari ambienti agendo anche su stanze di grandi dimensioni fino a 44 metri quadrati, con una capacità di deumidificazione di 16 litri al giorno. A bordo c’è un serbatoio da 3 litri e doppio sistema di scarico della condensa. Produce 46 decibel di rumore. Ha un prezzo di 399,99 euro, qui le offerte su Amazon.

Olimpia Splendid

(Foto: Olimpia)Pur essendo grande quanto un trolley da viaggio e pesante 9,5 kg, il deumidificatore Olimpia Splendid modello Aquaria Slim 14 P è facilmente trasportabile per le varie stanze grazie alle ruote piroettanti ed è spesso appena 185 mm. È in grado di deumidificare fino a 14 litri d’acqua al giorno sfruttando lo scarico continuo della condensa oppure tramite tanica estraibile da due litri. Il livello sonoro dichiarato è di 42 decibel. Ha un prezzo di 189 euro, qui le offerte su Amazon.

DeLonghi DNS80 Tasciugo AriaDry

(Foto DeLonghi)Con dimensioni pari a 19.2 x 34 x 50.1 centimetri per 2 kg di peso, il modello DeLonghi DNS80 Tasciugo AriaDry può rimuovere fino a 7,5 litri di umidità da casa al giorno con una silenziosità di 34 decibel, così da poter essere utilizzato anche di notte. A bordo c’è anche uno ionizzatore che riempie l’aria di ioni negativi benefici e inoltre può ridurre la presenza di polvere e pollini. Ha un costo di 370 euro, ma si può risparmiare qualcosa su Amazon.

Inventor Eva Ion

(Foto: Inventor)Inventor Eva Ion può garantire fino a 12 litri di rimozione di umidità al giorno producendo 44 decibel di rumore e raccogliendo l’acqua in un serbatoio da due litri che può anche mostrare il livello dell’acqua, proteggendo da fuoriuscite accidentali. A bordo c’è anche uno ionizzatore che si occupa di batteri, fumo e altri cattivi odori. Il prezzo è di 139 euro, qui le offerte su Amazon.

Pro Breeze

(Foto: Pro-Breeze)Infine, per chi cerca un piccolo deumidificatore portatile e silenzioso si può puntare sulla proposta di Pro-Breeze che raccoglie fino a 250 ml di umidità al giorno e si dedica dunque ad ambienti molto piccoli, come per esempio anche camper o roulotte. Costa 59,99 euro, ma si può trovare quasi sempre in sconto su Amazon.

