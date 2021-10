La Nasa sta per lanciare una missione per studiare gli asteroidi troiani di Giove

Sabato 16 ottobre 2021 ore 11:34, Cape Canaveral, Florida. I motori di un Atlas V si accendono, parte il contro alla rovescia, avviene il distacco dalla superficie terrestre, inizia il viaggio verso le stelle: 12 anni di viaggio interplanetario per fare visita a ben otto asteroidi, imparando qualcosa in più su questi affascinanti corpi planetari e sulla formazione del Sistema solare. Se tutto va come deve, sarà questo il futuro previsto per la sonda Lucy, la prossima esploratrice di asteroidi targata Nasa.

https://www.youtube.com/watch?v=57aLfX3ZX2I

Quali sono gli asteroidi che studierà Lucy

Ogni pianeta ha i suoi cinque punti lagrangiani: sono i punti dello spazio in cui la sua forza di gravità e quella del Sole si controbilanciano, “annullandosi” reciprocamente. Ne esistono tre lungo la linea che collega il pianeta al Sole e due, i punti lagrangiani L4 e L5, che con il pianeta e il Sole formano invece un triangolo. Se un asteroide si trova nei primi tre non ci resterà a lungo. Non appena si sposta leggermente se ne andrà verso il pianeta o verso il Sole.

L4 e L5 sono invece diversi, più stabili, e non solo l’asteroide può stare nel punto lagrangiano vero e proprio, ma vi può anche orbitare attorno. Ed è proprio quello che fanno i cosiddetti asteroidi troiani di Giove, l’insieme di asteroidi che orbitano attorno ai punti L4 ed L5 del sistema Giove-Sole. Il nome di questi asteroidi è legato storicamente alla loro nomenclatura omerica dei personaggi dell’Iliade: il primo troiano scoperto fu infatti 588 Achille nel 1906, in quello che oggi è noto come “campo greco”, in L4, in cui tutti gli asteroidi ricevono un nome greco. Attorno a L5 c’è invece il “campo troiano”.

Uno schema che illustra il moto degli asteroidi troiani di Giove. Animazione: NasaLucy sarà la prima sonda a studiare i troiani di Giove: ne studierà sette, a cui si aggiunge un asteroide della Fascia principale cui la sonda si avvicinerà durante il viaggio. Dopo il lancio la sonda effettuerà due flyby della Terra che la porranno sull’orbita giusta per arrivare in L4 nel 2027, dove studierà 3548 Eurybates e il suo satellite, 15094 Polymele, 11351 Leucus e 21900 Orus. A quel punto Lucy si riavvicinerà alla Terra e procederà verso L5, dove, nel 2033, incontrerà l’asteroide binario 617 Patroclus-Menoetius. Lungo il tragitto, nel 2025, passerà nei pressi di 52246 Donaldjohanson, un piccolo asteroide della Fascia principale. Dopo il 2033, la sonda continuerà ciclicamente a passare da L4 a L5 ogni 6 anni fino a fine missione.

Uno schema dell’orbita di Lucy tra i troiani in L4 e quelli L5, passando per la Terra. Illustrazione: NasaCome Lucy studierà gli asteroidi

Lucy non raccoglierà materiale asteroidale e non lancerà lander, rover o hopper sulla superficie degli asteroidi: tutta la sua struttura è ottimizzata per osservare un grande numero di oggetti in un viaggio che dovrà durare molti anni. Lo studio degli asteroidi avverrà da remoto, con l’ausilio di quattro strumenti scientifici essenziali ma dalle grande possibilità scientifiche. L’Ralph è una coppia di camere: una a colori visibili e una all’infrarosso per le analisi spettrali. L’Lorri è la camera che permetterà di ottenere immagini ad alta risoluzione della superficie dei troiani e infine L’Tes è uno spettrometro nel lontano infrarosso per lo studio di alcune proprietà termiche della superficie.

Con questi strumenti Lucy sarà in grado di fornire dati che i ricercatori e le ricercatrici potranno utilizzare per analizzare la geologia superficiale degli asteroidi, la loro composizione e le loro proprietà come dimensioni e densità. Ci sarà anche l’opportunità di utilizzare l’antenna radio della sonda per misurare la massa degli asteroidi a cui passerà vicino, sfruttando gli effetti relativistici sui segnali elettromagnetici quando si propagano in prossimità di una massa.

Una rappresentazione di Lucy nei pressi dell’asteroide binario 617 Patroclus-Menoetius, uno degli obiettivi della missione. Illustrazione: NasaQuali sono gli obiettivi di Lucy

Il nome della sonda Lucy è quello dello scheletro fossile di Australopithecus afarensis scoperto nel 1974 in Etiopia sulle note di Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles, un tassello chiave nella comprensione dell’evoluzione umana. E non è un caso, perché la sonda Lucy ha come obiettivo di fondo quello di aiutarci a capire l’evoluzione, non nostra ma del sistema planetario in cui viviamo.

Gli asteroidi obiettivo di Lucy sono oggetti misteriosi. Appartengono alle classi di asteroidi di tipo C, D e P, gruppi di oggetti che sono ricchi in materiali a base di carbonio e, probabilmente sotto la superficie anche in acqua e altre sostanze volatili che rendono questi oggetti interessanti dal punto di vista astrobiologico. Tuttavia i troiani di Giove non hanno un’origine chiara. Alcuni indizi lasciano sospettare una natura cometaria, altri invece sembrano portare agli asteroidi che si trovano nella Fascia principale più esterna o alla lontana fascia di Kuiper. Quello che sembra chiaro è che la loro origine sia da ricercare negli stessi materiali che hanno portato alla formazione dei corpi planetari del Sistema solare esterno, e pertanto possono essere usati come “macchine del tempo” per comprendere meglio la formazione e l’evoluzione di questi mondi lontani.

