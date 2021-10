Incredibile, Ghostbusters: Legacy è un gran bel film

15 Ottobre 2021 – 18:00

Di quanti film amati, noti, visti e rivisti si ricordano i nomi e cognomi di almeno 2 dei 4 personaggi principali? Di quanti tutti ricordano i lavori di ogni personaggio? Sono solo alcune delle caratteristiche che rendevano Ghostbusters un film strano e stranamente memorabile. Perfetto quanto a ritmo, divertimento e avventura, come molti altri suoi coevi, ha in più uno strano rapporto con il lavoro e la partecipazione alle disavventure economiche dei protagonisti. È un film reaganiano in tutto e per tutto, in cui 4 dottorandi capiscono che il settore pubblico non gli darà soddisfazione e quindi usano le loro competenze per un’impresa privata. Niente di tutto questo si trova in Ghostbusters: Legacy (in uscita da noi il 18 Novembre ma in anteprima alla Festa del cinema di Roma) che cambia tutto quello che sappiamo di Ghostbusters ma, incredibili a dirsi, proprio facendo così trova il tono migliore e centra tutti gli obiettivi.

Saltando a piedi pari Ghostbusters 2, come se non fosse mai uscito, questo terzo capitolo che arriva circa 35 anni dopo l’originale è un altro genere di storia. Non ci sono nerd adulti che si mettono a sparare ai fantasmi per soldi, ma bambini che scoprono che la loro cittadina è infestata da mostri e fantasmi. È insomma un film sulla scia di I Goonies, più che su quella di Ghostbusters, nonostante sia letteralmente pieno di omaggi, citazioni, oggetti e battute del primo. Oltre, come ampiamente noto e anticipato, a quasi tutti gli attori dell’originale. Addirittura c’è la medesima library sonora e i frammenti dello score originale (ci vogliono le orecchie allenate e la memoria buona ma è proprio evidente) che è un’altra stranezza del film originale, uno dei pochi i cui suoni (gli zaini che si caricano, la sirena della Ecto-1) sono famosissimi e riconoscibili.

È sicuramente un film nostalgia, uno in cui quando finalmente si entra nel vivo e c’è il primo inseguimento sulla Ecto-1 e parte la musica, uno spruzzo d’acqua accidentale sulla portiera lava via il fango e scopre il loro degli acchiappafantasmi. Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman (l’autore del primo film), ha fatto tutto benissimo, sa tutto e, non a caso, ha perfettamente chiaro il tono e il ritmo che serve. Lui è un regista bravissimo (Juno e Tra le nuvole i suoi film più famosi, Young Adult il più bello) e qui sta al servizio del cinema anni ‘80, cerca di rifarlo oggi e clamorosamente ci riesce. Trova cioè quell’equilibrio tra avventura, leggerezza, divertimento ed eccitazione che non è mai semplice da centrare con un cast di personaggi nuovi, bambini con la complessità degli adulti e adulti che si comportano come bambini.

Soprattutto Reitman ha capito benissimo che queste operazioni, cioè i film che riprendono altri vecchi film, lo vogliano o no alla fine quello che raccontano è sempre il nostro rapporto con il tempo che passa. E lo fanno tramite i consumi culturali. C’è sempre in questi film del metacinema, cioè un pensiero a come il film è fatto. Vedere attori invecchiati che interpretano la versione anziana di personaggi che sono stampati nella nostra memoria come giovani, ci fa pensare agli attori in sé, più che ai personaggi, al tempo che passa, a come erano e come sono, che carriera hanno avuto e tutto quanto. È inevitabilmente una maniera di misurare i cambiamenti culturali, umani e sociali. Bill Murray all’epoca interpretava sempre dei bastardi, dei cinici, poi la sua carriera è diventata tutt’altro con altri personaggi, vederlo ritornare a quei toni fa strano e insieme fa nostalgia. È come riaprire un baule pieno di oggetti ingialliti che ricordavamo invece molto colorati. Non pensiamo solo al Ghostbusters originale, ma a quel mondo di consumi culturali, a noi quando ne fruivamo e al tempo trascorso che possiamo misuriamo sulle rughe degli attori.

Ghostbusters: Legacy ovviamente fa anche molto di più di questo, inventa una protagonista bambina eccezionale, non solo scritta bene ma collegata molto bene alla storia della saga, (funziona sia come link al primo che autonomamente), mette insieme un cast ben amalgamato e gioca con gli effetti visivi moderni per scimmiottare quelli dell’epoca, così che l’attrito sia il minore possibile. Infine trasferisce tutto in una cittadina di provincia da che New York pareva l’unico setting possibile, per avere un posto in cui il tempo sembra fermo. E soprattutto guardando a quel cinema un po’ spielberghiano di inizio anni ‘80 evita il rischio più grosso, cioè che la presenza di bambini e ragazzi si tramuti in una bomba kitsch, tutta zucchero e melassa. Così non è. Ghostbusters: Legacy è il raro esempio di un’operazione nostalgia fatta da qualcuno che sa anche fare cinema e non si limita a riproporre icone del passato ma ci dialoga, ci riflette sopra e invece di replicare un vecchio film rimette in scena la maniera in cui ci sentivamo guardando Ghostbusters negli anni ‘80.

