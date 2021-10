Il progetto per trasformare Venezia in una città di startup

15 Ottobre 2021 – 9:00

Acqua alta a Venezia (foto: courtesy of Venisia)Coltivare verdura senza terra in una vetreria dismessa a Murano. Progettare sistemi tecnologici per scovare talenti calcistici da un ufficio affacciato sul Canal Grande. Discutere di piani di business tra i sestieri di Cannaregio o Dorsoduro. Sarà questa la Venezia del futuro? C’è chi immagina una Serenissima meno turistica, capace di ritagliarsi un ruolo come crocevia dell’innovazione. Tutto comincia due anni fa.

Alla ricerca di un’alternativa

Venezia, anno 2020. La pandemia ferma il tempo in una città dove le lancette scorrono più lente che altrove. Tra i vicoli, svuotati della fiumana delle grandi navi, si respira un’aria irreale. Lontani i tempi dell’assalto a base di zainetti e infradito, in laguna l’acqua diventa limpida e si avvistano persino i delfini. Però la città svuotata non offre lavoro. Moltissime case hanno da tempo perso residenti per diventare lucrose sistemazioni da affittare sulle piattaforme. I negozi di chincaglierie sono dappertutto. La popolazione oggi si assesta attorno alle 50mila unità e diminuisce di mille all’anno, duemila nel 2020.

“Questa città ha un problema di sostenibilità di due tipi: ambientale e sociale. Quello ambientale è legato all’acqua alta, quella sociale allo spopolamento” sintetizza Carlo Bagnoli, professore alla Ca’ Foscari e promotore di Venisia, un nuovo acceleratore di startup votate alla sostenibilità con affaccio sul Canal Grande, lanciato da pochi mesi con una call che ha individuato undici giovani aziende da condurre verso il mercato. L’idea di Bagnoli, che insegna nell’ateneo locale, è nata quando lo Strategy Innovation Forum che organizza da sei anni è saltato due volte nel giro di pochi mesi: prima a causa dell’acqua alta, poi della pandemia.

La chiave del ragionamento, in sintesi, è sostituire il turismo di massa con una presenza costante di residenti di medio-lungo periodo, che rendano sostenibile la manutenzione di una città dalla bellezza mozzafiato. Una città che al mare deve tutto, ma che proprio dal mare deve difendersi. “Negli anni Cinquanta del secolo scorso abitavano qui 170mila persone. Oggi le rilevazioni mostrano che quella cifra viene tutti i giorni dalla sommatoria tra escursionisti, cioè chi viene un solo giorno, sporca e se ne va, e i cinquantamila residenti”. L’idea sarebbe quella di far girare un’economia oggi basata sui grandi numeri sostituendo ai turisti, dice l’accademico, “quelli che chiamo futuristi: gente che vive qui, anche per un periodo della propria vita lungo solo qualche anno”.

Un hub di innovazione

Per farlo, sostiene Bagnoli, serve una piccola comunità di innovatori che renda attrattiva la vita in laguna. La città è indiscutibilmente affascinante, già cablata e servita da un aeroporto che funziona. Il piano è quello di lanciare un acceleratore che sfrutti la visibilità, l’allure e le infrastrutture presenti per attirare una dopo l’altra aziende promettenti. Ventimila euro e un percorso di affiancamento a grandi nomi come Enel, Eni e Snam: questa l’offerta base. Ha già firmato un accordo De Longhi, che viene dal territorio; ora si guarda all’estero.

“L’idea mi è venuta parlando con un collega indiano che insegna a Harvard – dice Bagnoli -. La città di Tulsa, in Oklahoma, ha attirato cento remote worker offrendo novemila dollari all’anno in cambio di una giornata al mese di attività sociale per la comunità. Presumibilmente, in laguna la gente verrebbe gratis, considerato il panorama”.

La prima pietra è stata posta con una call chiusa ad agosto. L’obiettivo è arrivare a una massa critica di cinquecento innovatori, raggiunta la quale, sostiene il docente, il meccanismo dovrebbe avviarsi da solo, esattamente come avviene sulle reti sociali del web. Si cercano sponde istituzionali. “Bisogna rendere attraente il fatto di venire qui. C’è già una legge dell’epoca del ministro Padoan (Pier Carlo, titolare del dicastero dell’Economia e delle finanze dal 2014 al 2018 ndr) che promette una tassazione bassa per chi arriva dall’estero. Inoltre, stiamo lavorando con la Farnesina per ottenere un visto ad hoc per chi deve lavorare qui un solo anno” prosegue Bagnoli.

Biologia di sintesi in laguna

Tra i passeur che hanno già compiuto la migrazione ci sono Silvio Meazza, ex pubblicitario milanese che ha aperto una propria agenzia nel capoluogo veneto, e Daniele Modesto, ad di ZeroFarm, azienda di vertical farming. Modesto è alla ricerca di una vetreria dismessa a Murano per installare serre verticali (ne avevamo parlato qui). L’azienda, nata a Pordenone, ha un modello di business interessante e potenzialità per crescere rapidamente e agire da moltiplicatore. Ma c’è anche Sphaera, che studia come usare telecamere industriali per analizzare le prestazioni dei giocatori sui campi da gioco più remoti e scovare talenti in giro per il mondo, in una sorte di Grande fratello del pallone. I clienti? I grandi club di calcio.

Non solo. Bagnoli sogna anche la prima bio-foundry italiana sul modello di Ginkgo Bioworks a Boston, capace di giocare con i mattoni della vita. Si chiama biologia di sintesi ed è un territorio a cavallo tra biologia e ingegneria. Perché a Venezia? “Tra gli altri aspetti, abbiamo pensato che Venezia potesse essere un buon posto per condurre il dibattito etico che sempre si accompagna a questi temi”, riprende Bagnoli. Il settore della synthetic biology, nonostante si parli di un’orizzonte di decenni e i risultati siano tutt’altro che sicuri, comincia ad attirare finanziamenti. Secondo SynBioBeta, una newsletter di settore ripresa dal New York Times, pare che queste giovani aziende biotech abbiano raccolto 7,8 miliardi di dollari l’anno passato, più che raddoppiando la cifra del 2019. Quest’anno se ne attendono oltre 30.

Sarà questa la Venezia del futuro? Presto per dirlo. Una laguna ad alta tecnologia è un ossimoro interessante. Ma bisogna verificare la sostenibilità economica, per tutti gli attori, di un modello innovativo che va a insistere su una città che, però, necessita di grandi flussi di denaro. Ed evitare il rischio di favorire una ulteriore gentrification, spostando chi percepisce redditi più bassi nelle periferie, a partire da Mestre. Tema con cui le città d’arte non possono più evitare di confrontarsi. Spetterà alla politica scegliere il modello e sciogliere i nodi. Per consegnarci la Venezia del 2050.

The post Il progetto per trasformare Venezia in una città di startup appeared first on Wired.

Fonte: Wired