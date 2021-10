Ces 2022, come sarà la prossima fiera tech di Las Vegas

15 Ottobre 2021 – 18:00

Amsterdam (Paesi Bassi) – Il Ces 2020 è stato uno degli ultimi grandi eventi prima della pandemia del Covid-19 ed è stato seguito da un’edizione interlocutoria tutta digitale nel 2021, ma è pronto a ritornare in presenza – o, meglio, in formula ibrida presenza e digitale – dal prossimo 5 gennaio.

L’antipasto del Ces 2022 è andato in scena ad Amsterdam con il tradizionale Ces Unveiled, che ha anticipato alcuni dei trend più importanti che caratterizzeranno la fiera di Las Vegas. Abbiamo avuto modo di parlare con Gary Shapiro, il Ceo di Cta (Consumer Tech Association) che si prende cura dell’evento, per scoprire come l’organizzazione sta allestendo il grande appuntamento nel rispetto delle normative anti-Covid.

Il Ces 2022 avrà una formula ibrida, come possiamo immaginare questa commistione tra eventi di persona e virtuali?

“Sarà vivo e emozionante, un’esperienza a cinque sensi. In questo momento un terzo delle persone che si registrano arrivano da fuori gli Stati Uniti e avremo un consistente numero di Ceo come speaker. Abbiamo allestito un enorme spazio espositivo, mentre per chi non avrà la possibilità di venire di persona ci sarà un ampio spazio virtuale per la presenza digitale, che sarà comunque a disposizione anche dei presenti a Las Vegas. Abbiamo infatti riscontrato che, soprattutto per i giornalisti, è un servizio utile per coprire alcuni eventi o presentazioni di persona e assistere ad altri in modo virtuale, con i contenuti che rimangono online per un lungo periodo. Di certo però il vero evento sarà quello a Las Vegas, si dovrà andare lì per vivere la vera esperienza: è come visitare l’Italia invece che semplicemente guardare un documentario”.

Quali protocolli sanitari saranno applicati oltre al controllo della vaccinazione al Covid-19? La mascherina sarà obbligatoria?

“Sarà necessario esibire la prova di avvenuta vaccinazione, i tamponi non sono sufficienti. A oggi, le leggi locali di Las Vegas prevedono anche l’uso obbligatorio della mascherina, ma le normative potrebbero cambiare nelle prossime settimane e mesi. Lo spazio dello show sarà davvero enorme, vogliamo che le persone si sentano a proprio agio e non in un luogo affollato. Avremo anche un nuovo edificio ed è quello del tunnel della Boring Company di Elon Musk, che è stato completato in tempo secondo le previsioni. Ci saranno postazioni per la sanificazione ovunque e non ci saranno buffet, ma solo posti singoli per la ristorazione. Naturalmente, non abbiamo poi la possibilità di controllare cosa succede di notte, una volta usciti dal Ces, spetta alla responsabilità individuale”.

Si pensa spesso all’Italia come patria di marchi di moda, auto di lusso e enogastronomia, ma è anche un paese con un movimento di startup molto vivo. Cosa aspettarsi dalla presenza italiana al Ces 2022?

“L’Italia sta sicuramente venendo fuori come paese innovatore, la dimostrazione è proprio data dalla crescente presenza all’interno dello spazio dedicato alle startup. Non abbiamo ancora la lista finale dei nomi, ma anche nel 2022 ci sarà e sarà consistente. L’Italia è un grande paese, io e mia moglie l’amiamo così tanto che abbiamo deciso di sposarci lì (a Siena, ndr), vorrei essere italiano!”

Nell’ultima intervista concessa a Wired Italia, aveva affermato che molti visitatori e esibitori cinesi non si erano recati al Ces per via dei cattivi rapporti tra la Cina e gli Usa. Quale sarà lo scenario nel 2022?

“La presenza cinese non sarà troppo consistente, anche se di sicuro ci saranno i grandi nomi e questo dipende da svariate ragioni, la principale è relativa alle severe normative sul Covid in Cina che in questo momento prevedono una lunga quarantena quando si ritorna dall’estero con due settimane che possono diventare quattro nel caso in cui si debba poi effettuare un trasferimento interno”.

Lei è legato da un profondo legame con Cta, dato che aveva iniziato a collaborarvi quando era ancora studente. Ha dunque avuto la possibilità di vedere tante tecnologie andare e venire. Da esperto e appassionato tech, quale trend l’ha sorpresa di più in questi anni, in positivo e in negativo?

“Credo profondamente nella robotica e nelle tecnologie di guida autonoma, potranno contribuire a migliorare il mondo assieme alle soluzioni medicali di nuova generazione. Ero preoccupato, sotto il punto di vista etico, a proposito delle 3dtv perché sono state pompate troppo dalle società produttrici, ma sin da subito mi sembravano destinate al fallimento e così è stato. Vedo dei chiaroscuri nel mondo delle criptovalute, perché in questo momento possono ancora essere troppo legate ad attività illegali, ma credo nella combinazione tra big data e intelligenza artificiale soprattutto per prendere migliori decisioni a livello medico. Infine, ho una grande fiducia e ottimismo nel 5G e anche nel 6G che verrà fra non molto. Non bisogna mai dimenticare che quanto le innovazioni siano e saranno fondamentali per il nostro futuro”.

Non resta dunque che scoprire se e come le normative potranno cambiare da qui a gennaio. Di sicuro i trend che saranno di scena a Las Vegas sono già in buona parte noti come ci ha raccontato Steve Koenig, vice presidente del settore ricerca presso Cta: “Lo spazio sarà protagonista sia nell’accezione turistica, ma sia soprattutto come opportunità di business e di soluzioni per migliorare i servizi, come nel caso della diffusione del segnale Internet; Sierra Nevada Corporation esporrà anche il suo spazioplano riutilizzabile Dream Chaser. Il settore dei trasporti e della logistica ha un ruolo fondamentale nel presente e lo avrà anche nel futuro, aiutati dalle tecnologie di guida autonoma. La sostenibilità continuerà a essere un pilastro fondamentale che collegherà le varie categorie di prodotti e novità alla fiera. Infine, ci sarà ampio spazio anche alla tecnologia al servizio della salute con un occhio di riguardo al benessere mentale, che in questi tempi è di grande attualità. In generale, ancora una volta al Ces 2022 saranno mostrate tutte le più moderne soluzioni ai problemi e alle esigenze reali della società”.

