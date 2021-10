Black Shark Mako M1: a questo prezzo è un affare irripetibile

15 October 2021 – 19:15

Il Black Shark Mako M1 è un mouse wireless di alto livello, con doppia connessione e batteria ricaricabile estraibile, il top a meno di 30 euro.

The post Black Shark Mako M1: a questo prezzo è un affare irripetibile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico