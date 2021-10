Smart working: le sedie ergonomiche per lavorare da casa

Spesso si sottovaluta l’importanza di scegliere una sedia ergonomica e di qualità per la propria postazione di smart working. Trascorrere buona parte della giornata seduti davanti al display del computer può creare infiammazioni e dolori a schiena, collo e articolazioni oltre che favorire una scorretta postura. Per questo motivo è bene mettere in conto un buon investimento per evitare problemi sul lungo periodo: ecco una serie di modelli sui quali puntare.

Varier Variable

(Foto: Varier)Una delle sedie ergonomiche più celebri è quella standard prodotta in Norvegia da Varier, una volta nota come Stokke. Progettata da Peter Opsvik nel 1979, stimola un movimento continuo e favorisce una postura naturale grazie al peso distribuito. La struttura è in legno, con tessuto resistente composto al 100% di poliestere riciclato. Il prezzo parte da circa 319 euro, qui si possono controllare le offerte su Amazon.

Herman Miller Aeron

(Foto: Herman Miller)Herman Miller Aeron è un modello classico e di alta qualità pensato per l’ufficio oltre che per lo smart working. Oltre alla postura pensa anche all’ambiente visto che utilizza plastica risparmiata agli oceani. Basata sul progetto di Bill Stumpf e Don Chadwick, sostiene al meglio la colonna vertebrale e gli appoggi dei gomiti, inoltre è dotata di rotelle per muoversi. I prezzi partono da 1579 euro, qui si può trovare in offerta.

Razer Iskur

(Foto: Razer)Una sedia per il gaming può anche risultare una buona scelta per chi cerca una seduta ergonomica e in grado di sostenere il peso dopo ore di lavoro statico davanti al computer. Razer Iskur è realizzata con materiali solidi e di qualità, può reggere anche utenti molto alti e pesanti e monta un supporto lombare per non affaticare uno dei punti più sensibili della schiena. E per pause gioco è ideale. Costa 499 euro, qui le promozioni su Amazon.

Sedia Umi di Amazon

(Foto: Umi)La sedia ergonomica Umi di Amazon ha un design compatto con schienale in rete in grado di sostenere la schiena distribuendo il peso e braccioli aggiustabili in altezza. Si può regolare in ogni parte, dalla larghezza del sedile (imbottito) all’inclinazione fino al supporto lombare così da venire incontro alle esigenze personali. Può essere una buona scelta per chi non ha un budget esagerato, infatti si trova a 259,99 euro.

