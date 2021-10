Sky Wi-Fi: OFFERTA FLASH a 24,90€ per 18 mesi

14 Ottobre 2021 – 22:46

Sky Wi-Fi è sicuramente una delle soluzioni per avere internet a casa più interessanti e vantaggiose ad oggi presenti nel mercato della linea fissa. Attualmente è disponibile per un periodo limitato di tempo a soli 24,90€ mensili con attivazione GRATIS. Questo nuovo provider gestito da Sky Italia è stato premiato recentemente per l’ottimo rapporto qualità […]

The post Sky Wi-Fi: OFFERTA FLASH a 24,90€ per 18 mesi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico