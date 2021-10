iMac con Apple M1: SCONTO PAZZESCO (-252€)

14 October 2021 – 16:43

Mosso dal chip Apple M1, il nuovo iMac è l’all-in-one definitivo: oggi puoi approfittare dell’incredibile sconto proposto da Amazon e farlo tuo.

The post iMac con Apple M1: SCONTO PAZZESCO (-252€) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico